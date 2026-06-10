Entró armado a una escuela de Cipolletti y disparó contra los obreros tras una pelea laboral

El acusado irrumpió en un colegio y amenazó a sus ex compañeros de trabajo de una empresa constructora. El hombre amenazó a los trabajadores y disparó tres veces.

El hombre ingresó armado al establecimiento educativo y comenzó a amenazar a los obreros que realizaban trabajos de refacción.

La Justicia de Río Negro intervino en el caso del hombre que ingresó con una pistola a un colegio secundario de Cipolletti para amenazar a sus ex compañeros de trabajo y efectuar tres disparos . El episodio de violencia tuvo lugar en un momento que no habían estudiantes ni actividad escolar.

La situación ocurrió el 1 de noviembre de 2025 , en el CET N°9 ubicado sobre calle Mengelle . El establecimiento no tenía alumnos ni personal administrativo, porque se trataba de un día y horario sin clases. Sin embargo, en el lugar estaban trabajando obreros de una empresa constructora , que efectuaban tareas de refacción en el inmueble.

De acuerdo con la acusación, el imputado asistió al establecimiento educativo, donde estaban presentes los trabajadores de la firma de construcción. El hombre había finalizado recientemente su relación laboral con la empresa y en los días previos al episodio, había tenido conflictos laborales con los obreros.

obreros El hombre efectuó tres disparos, uno hacia el techo y los otros cerca del grupo de obreros.

En ese momento, el hombre ingresó violentamente al colegio secundario portando un arma de fuego y comenzó a gritar amenazas hacia los obreros del lugar. La tensión escaló aún más cuando efectuó tres disparos, uno hacia el techo y otros cerca del grupo de trabajadores.

Una situación de extrema intimidación y peligro concreto

Para la Fiscalía, la conducta del imputado generó una situación de grave intimidación y peligro concreto para la integridad física de las personas allí presentes. Los disparos y las amenazas provocaron alarma entre los presentes, aunque no se reportaron personas lesionadas.

Tras escuchar a las partes, la jueza de Garantías dio por formulados los cargos y habilitó la etapa penal preparatoria por el plazo de cuatro meses.

ECP CET 9 (1) Estefania Petrella

De esta manera, la Fiscalía formuló cargos por el delito de amenazas calificadas por el uso de arma de fuego y abuso de armas, responsable a título de autor. La formulación de cargos se realizó este miércoles por la mañana en el Foro Penal de Cipolletti.