Fuerte olor y malestar: un desborde cloacal obligó a suspender las clases en una escuela de Cipolletti

Vecinos filmaron líquidos cloacales en la vía pública. El fuerte olor afectó la zona y provocó la suspensión de actividades escolares.

El mal olor terminó afectando el normal desarrollo de las actividades escolares. Foto: Archivo.

La mañana de este lunes comenzó con preocupación para vecinos de la zona cercana al colegio Estación Limay de Cipolletti , donde se produjo un desborde cloacal que generó fuertes olores y complicaciones en el sector.

La situación fue filmada por residentes del barrio, quienes registraron la presencia de líquidos acumulados en la vía pública y compartieron las imágenes en redes sociales.

El mal olor se hizo sentir rápidamente en los alrededores y terminó afectando el normal desarrollo de las actividades escolares.

Suspendieron las clases por el intenso olor

Como consecuencia del inconveniente, las clases fueron suspendidas en el colegio Estación Limay debido a las condiciones generadas por el desborde.

La medida se tomó para resguardar a estudiantes, docentes y personal de la institución ante la persistencia de los olores provenientes del sistema cloacal.

Un desborde cloacal obligó a suspender las clases en una escuela de Cipolletti

La situación generó preocupación entre las familias, que durante la mañana siguieron de cerca la evolución del problema.

Qué explicó Aguas Rionegrinas

Ante la consulta de LM Cipolletti, desde Aguas Rionegrinas informaron que el inconveniente se originó por una falla eléctrica en el sistema de bombeo de la Estación Elevadora N°3.

Según detallaron, el desperfecto provocó una sobrecarga en el sistema cloacal de ese sector de la ciudad.

"Hoy tuvimos un problema eléctrico en el sistema de bombeo de la estación elevadora N°3. Por lo tanto, se sobrecargó el sistema en ese sector", indicaron desde la empresa.

Aseguran que el servicio ya fue normalizado

Desde Aguas Rionegrinas señalaron que el problema fue solucionado durante la mañana y que posteriormente se realizaron tareas preventivas para evitar nuevas complicaciones.

Explicaron que, una vez normalizados los niveles del sistema, se efectuó una limpieza de las cañerías mediante un camión hidro para descartar obstrucciones y garantizar el correcto funcionamiento de la red.

Finalmente, aseguraron que el sistema ya opera con normalidad.