''Street park'' y ''Pump Track'' en Cipolletti: el ambicioso proyecto que llega a la ciudad

Este martes el Municipio de Cipolletti realizó el primer encuentro con vecinos para que se escuchen aportes e ideas que contribuyan a seguir construyendo juntos un nuevo espacio para la ciudad.

En la última edición del programa de streaming en vivo del intendente Rodrigo Buteler , se anunció la creación de un '' Street Park '' de 1500 metros cuadrados . Estará ubicado en el norte de la ciudad, específicamente en Belgrano y Arenales.

Al tratarse de una obra para un uso específico , se convocó a los vecinos para poder tomar las sugerencias necesarias y así armar el pliego. Posteriormente, se licitará la obra.

El Director de Deportes , Leandro Domini , expresó: ''Queremos que los vecinos puedan darnos su opinión y realizar aportes''. Así se anunció el ambicioso proyecto:

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"Un Street Park de nivel internacional que va a tener 870 metros cuadrados de playones", destacó Leandro Domini sobre la envergadura del proyecto que busca consolidarse como punto de encuentro comunitario y recreativo para la juventud del Alto Valle.

Diseñado especialmente para deportes sobre ruedas, ofrecerá condiciones óptimas de terreno y seguridad, promoviendo la actividad física, la recreación y la integración comunitaria.

La instalación, diseñada específicamente para deportes sobre ruedas, brindará condiciones óptimas de terreno y seguridad, ofreciendo a niños, jóvenes y adultos un lugar adecuado para realizar trucos y piruetas. De esta manera, se promueve la actividad física, la recreación y la integración comunitaria.

Cipolletti también tendrá su ''pump track''

Un pump track es un circuito cerrado con curvas peraltadas, montículos y saltos diseñado para recorrerse completamente sin necesidad de pedalear o empujar. El avance se logra exclusivamente mediante el "bombeo" (pump), aprovechando las inercias generadas por los movimientos sincronizados del cuerpo del usuario al subir y bajar las lomas. Es apto para casi cualquier elemento con ruedas que no tenga motor, incluyendo bicicletas (BMX, MTB), monopatines, rollers, skates y scooters. No existen requisitos mínimos de edad ni niveles de experiencia estrictos; participan desde niños pequeños hasta adultos.

Un predio de 870 m² de playones para múltiples disciplinas

El diseño arquitectónico del parque está proyectado para responder a estándares internacionales de competición y entrenamiento seguro, apto para usuarios de todas las edades y niveles de destreza. La infraestructura contempla 870 metros cuadrados de playones pavimentados, equipados con obstáculos, rampas y módulos diseñados para la ejecución de saltos, giros y trucos.El trazado permitirá el uso simultáneo de skates (patinetas), rollers, patines en línea y bicicletas (BMX).

Antonio Spagnuolo

Ubicación estratégica y pasos administrativos

La radicación del predio en la esquina de Belgrano y Arenales apunta a jerarquizar la oferta deportiva en el sector norte cipoleño, dotando a la zona de infraestructura pública para los deportes urbanos sobre ruedas.