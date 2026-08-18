''Street park'' y ''Pump Track'' en Cipolletti: el ambicioso proyecto que llega a la ciudad
Este martes el Municipio de Cipolletti realizó el primer encuentro con vecinos para que se escuchen aportes e ideas que contribuyan a seguir construyendo juntos un nuevo espacio para la ciudad.
En la última edición del programa de streaming en vivo del intendente Rodrigo Buteler, se anunció la creación de un '' Street Park'' de 1500 metros cuadrados. Estará ubicado en el norte de la ciudad, específicamente en Belgrano y Arenales.
Al tratarse de una obra para un uso específico, se convocó a los vecinos para poder tomar las sugerencias necesarias y así armar el pliego. Posteriormente, se licitará la obra.
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El Director de Deportes, Leandro Domini, expresó: ''Queremos que los vecinos puedan darnos su opinión y realizar aportes''. Así se anunció el ambicioso proyecto:
"Un Street Park de nivel internacional que va a tener 870 metros cuadrados de playones", destacó Leandro Domini sobre la envergadura del proyecto que busca consolidarse como punto de encuentro comunitario y recreativo para la juventud del Alto Valle.
Diseñado especialmente para deportes sobre ruedas, ofrecerá condiciones óptimas de terreno y seguridad, promoviendo la actividad física, la recreación y la integración comunitaria.
La instalación, diseñada específicamente para deportes sobre ruedas, brindará condiciones óptimas de terreno y seguridad, ofreciendo a niños, jóvenes y adultos un lugar adecuado para realizar trucos y piruetas. De esta manera, se promueve la actividad física, la recreación y la integración comunitaria.
Cipolletti también tendrá su ''pump track''
Un pump track es un circuito cerrado con curvas peraltadas, montículos y saltos diseñado para recorrerse completamente sin necesidad de pedalear o empujar. El avance se logra exclusivamente mediante el "bombeo" (pump), aprovechando las inercias generadas por los movimientos sincronizados del cuerpo del usuario al subir y bajar las lomas. Es apto para casi cualquier elemento con ruedas que no tenga motor, incluyendo bicicletas (BMX, MTB), monopatines, rollers, skates y scooters. No existen requisitos mínimos de edad ni niveles de experiencia estrictos; participan desde niños pequeños hasta adultos.
Un predio de 870 m² de playones para múltiples disciplinas
El diseño arquitectónico del parque está proyectado para responder a estándares internacionales de competición y entrenamiento seguro, apto para usuarios de todas las edades y niveles de destreza. La infraestructura contempla 870 metros cuadrados de playones pavimentados, equipados con obstáculos, rampas y módulos diseñados para la ejecución de saltos, giros y trucos.El trazado permitirá el uso simultáneo de skates (patinetas), rollers, patines en línea y bicicletas (BMX).
Ubicación estratégica y pasos administrativos
La radicación del predio en la esquina de Belgrano y Arenales apunta a jerarquizar la oferta deportiva en el sector norte cipoleño, dotando a la zona de infraestructura pública para los deportes urbanos sobre ruedas.
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