Abren las inscripciones para la Regata de los 3 Ríos en Cipolletti

Palistas de distintas categorías competirán en la Isla Jordán este 27 de septiembre, en la quinta edición del tradicional desafío náutico. Los detalles de inscripciones y costos.

Abren las inscripciones para la 5° de la Regata de los 3 ríos en Cipolletti.

La Escuela Municipal de Canotaje , dependiente de la Dirección General de Deportes, presenta la V edición de la Regata de los 3 Ríos , un clásico que combina deporte, naturaleza y comunidad en las costas del Alto Valle.

La competencia principal se desarrollará el domingo 27 de septiembre en la Isla Jordán , un enclave natural que combina paisaje y navegabilidad. El objetivo central es promover el disfrute de los ríos junto a un encuentro deportivo entre palistas de distintas categorías.

La Travesía Recreativa , en cambio, tendrá lugar más adelante, el 14 de noviembre , con un formato pensado para quienes buscan una experiencia de navegación de dificultad media. Ambas propuestas conviven bajo el mismo espíritu organizativo, aunque con perfiles bien diferenciados.

Antonio Spagnuolo

Cómo inscribirse: paso a paso

La inscripción será exclusivamente online, mediante un link que se difundirá a través de las redes sociales oficiales de la Dirección General de Deportes, en Facebook e Instagram. El formulario estará disponible desde las 10 horas del miércoles 19 de agosto.

Quienes deseen participar deberán completar sus datos personales y elegir la modalidad correspondiente. La organización recomienda no dejar el trámite para último momento, dado que los cupos podrían limitarse según la categoría y el tipo de embarcación elegida.

Costos y formas de pago

Tanto la Travesía Recreativa como la Regata Competitiva tendrán un valor de inscripción de $30.000 por participante o palista, válido desde el 19 de agosto hasta el 21 de septiembre inclusive. Pasada esa fecha, el costo se actualiza.

El mismo día de la carrera, la inscripción tendrá un valor de $40.000 por persona. El pago podrá realizarse de manera presencial en el quinto piso del edificio municipal, ubicado en Yrigoyen 379, o directamente el día del evento al momento de la acreditación.

Antonio Spagnuolo

Modalidades de competencia

La Regata Competitiva, prevista para el 27 de septiembre, se disputará en embarcaciones simples K1 y K520, tanto en la rama femenina como masculina. También habrá travesías dobles mixtas, femeninas y masculinas, sobre un circuito boyado.

El recorrido competitivo incluye un acarreo de aproximadamente diez kilómetros entre los tres ríos, con variaciones según la categoría y el tipo de embarcación inscripta. La Travesía Recreativa, en tanto, exige experiencia previa y elementos propios: chaleco, pala y embarcación.

Categorías por edad

Para la Regata de Maratón Competitiva, las embarcaciones se agruparán según edad: Pre Infantil (7 a 10 años), Infantil (11 y 12), Menor (13 y 14), Junior (17 y 18) y Senior (19 a 34 años).

Continúan las divisiones Master A, B, C y D, que abarcan desde los 35 hasta los 50 años o más. También existe una categoría Promocional, sin clasificación etaria ni exigencia de experiencia competitiva previa en la disciplina.

Cabe aclarar que cada categoría se conformará únicamente si logra reunir tres o más embarcaciones inscriptas en carrera. En caso de no alcanzar ese número mínimo, los grupos se unificarán entre sí para garantizar la competencia.

Para más información sobre la inscripción, los requisitos o cualquier otra consulta vinculada al evento, la organización habilitó un canal de contacto directo. Los interesados pueden escribir a [email protected] para recibir asistencia personalizada.