Controles de alcoholemia en Cipolletti: cinco dieron positivo y un conductor terminó imputado

Se controló a más de 200 conductores en Cipolletti. Hubo cinco alcoholemias positivas y un conductor fue imputado por resistencia a la autoridad.

La Policía Caminera descubrió le secuestró el vehículo a cinco conductores que dieron positivo el control de alcoholemia. Foto: gentileza.

Un nuevo operativo de control vehicular realizado en Cipolletti finalizó con cinco alcoholemias positivas punitivas , una retención preventiva no punitiva y actuaciones judiciales contra un automovilista que intentó entorpecer el procedimiento policial.

Los procedimientos se llevaron a cabo de manera conjunta entre el personal operativo, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y miembros de la organización Estrellas Amarillas . Durante las jornadas de trabajo, se fiscalizaron un total de 265 vehículos mediante el uso de alómetros.

En el desglose de los resultados punitivos, la graduación alcohólica más elevada fue de 2,22 g/l , correspondiente al conductor de un Fiat Uno , superando holgadamente los límites normativos.

La Policía Caminera descubrió le secuestró el vehículo a cinco conductores que dieron positivo el control de alcoholemia. Foto: gentileza.

Asimismo, se registraron otras cuatro alcoholemias positivas que derivaron en la retención de los rodados: una camioneta Chevrolet S10 con 1,79 g/l, un Toyota Yaris con 0,90 g/l, un Volkswagen Nivus con 0,71 g/l y una Jeep Grand Cherokee con 0,39 g/l.

Por otra parte, los inspectores ejecutaron una retención preventiva por alcoholemia no punitiva a un Ford Focus, cuyo test arrojó un resultado de 0,20 g/l.

Resistencia a la autoridad y causa judicial

Durante las fiscalizaciones, la situación del conductor del Toyota Yaris derivó en la intervención de la Justicia. Además del test positivo de 0,90 g/l, el automovilista entorpeció el operativo policial y se opuso al accionar de los efectivos.

Ante esta conducta, se iniciaron actuaciones judiciales por entorpecimiento del procedimiento policial y resistencia a la autoridad. En la causa tomó intervención la fiscal Yésica Montenegro.