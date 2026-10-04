Controles de alcoholemia en Cipolletti: cinco dieron positivo y un conductor terminó imputado
Se controló a más de 200 conductores en Cipolletti. Hubo cinco alcoholemias positivas y un conductor fue imputado por resistencia a la autoridad.
Un nuevo operativo de control vehicular realizado en Cipolletti finalizó con cinco alcoholemias positivas punitivas, una retención preventiva no punitiva y actuaciones judiciales contra un automovilista que intentó entorpecer el procedimiento policial.
Los procedimientos se llevaron a cabo de manera conjunta entre el personal operativo, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y miembros de la organización Estrellas Amarillas. Durante las jornadas de trabajo, se fiscalizaron un total de 265 vehículos mediante el uso de alómetros.
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Los valores detectados y los vehículos retenidos
En el desglose de los resultados punitivos, la graduación alcohólica más elevada fue de 2,22 g/l, correspondiente al conductor de un Fiat Uno, superando holgadamente los límites normativos.
Asimismo, se registraron otras cuatro alcoholemias positivas que derivaron en la retención de los rodados: una camioneta Chevrolet S10 con 1,79 g/l, un Toyota Yaris con 0,90 g/l, un Volkswagen Nivus con 0,71 g/l y una Jeep Grand Cherokee con 0,39 g/l.
Por otra parte, los inspectores ejecutaron una retención preventiva por alcoholemia no punitiva a un Ford Focus, cuyo test arrojó un resultado de 0,20 g/l.
Resistencia a la autoridad y causa judicial
Durante las fiscalizaciones, la situación del conductor del Toyota Yaris derivó en la intervención de la Justicia. Además del test positivo de 0,90 g/l, el automovilista entorpeció el operativo policial y se opuso al accionar de los efectivos.
Ante esta conducta, se iniciaron actuaciones judiciales por entorpecimiento del procedimiento policial y resistencia a la autoridad. En la causa tomó intervención la fiscal Yésica Montenegro.
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