Un hito para el barrio: inauguraron el nuevo Centro Comunitario Don Bosco en Cipolletti

Con la presencia del gobernador, del intendente y eufóricos vecinos, se realizó el clásico corte de cintas. La emoción se apoderó de todos y hubo un anuncio importante...

La alegría de todo un barrio por recuperar el Centro Comunitario.

En el marco de las celebraciones por el 123° aniversario de Cipolletti , la comunidad vivió una jornada de profunda emoción con la inauguración oficial del nuevo Centro Comunitario del barrio Don Bosco . El antiguo edificio sufrió un devastador incendio hace tres años y la obra le devuelve a la zona un punto neurálgico de encuentro, aprendizaje y contención.

Desde la Municipalidad destacaron la importancia de la obra para el entramado social cipolleño: “Quedó inaugurado el nuevo centro comunitario del barrio Don Bosco. Es un espacio pensado para que vecinas y vecinos se encuentren, aprendan y compartan actividades. Está abierto a toda la comunidad, para chicos, jóvenes y adultos . Cada espacio nuevo es una oportunidad para estar más cerca”, señalaron a través de sus canales oficiales.

El acto oficial contó con la presencia del gobernador Alberto Weretilneck y del intendente Rodrigo Buteler , quien enfatizó el valor histórico y emocional que tiene el establecimiento para las familias de la zona.

“Es parte de la historia de la ciudad, acá pasaron grandes cosas. Se incendió hace 3 años, lo extrañamos todos. La ciudad lo esperaba, es parte de la vida cultural, recreativa. Esta era una cuenta pendiente, la estamos cumpliendo”, expresó con entusiasmo el jefe comunal durante el corte de cintas.

Asimismo, Buteler remarcó el salto de calidad en las instalaciones y el impacto directo que tendrá en los vecinos más vulnerables y en los adultos mayores: “El salón es enorme, un lujo. Lugar de encuentro de la familia, donde los adultos mayores pueden hacer actividad gratuita, donde encontrarse, compartir. Brindan oportunidades para los que la necesitan”.

Un espacio pensado para el encuentro y la inclusión

El nuevo edificio fue diseñado con instalaciones modernas y accesibles para albergar talleres de formación, propuestas culturales, actividades deportivas y reuniones vecinales. Tras la reconstrucción integral, el Centro Comunitario Don Bosco vuelve a consolidarse como un motor de desarrollo e integración social en Cipolletti.

El anuncio para los adultos mayores

El plus en la emotiva jornada fue el anuncio del gobernador: la construcción de una cancha de tejo en el predio del Centro Comunitario.