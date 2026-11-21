Más barrios se suman al programa de reposición de garitas para el Transporte Urbano Cipolletti.

La Municipalidad de Cipolletti avanza con su plan de mejoramiento de la infraestructura destinada a los usuarios del transporte público urbano . Durante los últimos días se instalaron nuevas garitas en distintos barrios , con el objetivo de ofrecer espacios más seguros y confortables.

La intervención más reciente se concretó en el barrio San Lorenzo , donde personal de la Secretaría de Fiscalización colocó una nueva estructura en la intersección de las calles Ingeniero Pagano y San Rafael .

La ubicación fue seleccionada por tratarse de un sector estratégico para quienes utilizan diariamente el servicio de colectivos. La cercanía con instituciones educativas genera una importante circulación de estudiantes, trabajadores y vecinos que necesitan acceder al transporte urbano.

Desde el Ejecutivo municipal destacaron que estas intervenciones forman parte de una política destinada a transformar las paradas tradicionales en espacios más funcionales. La iniciativa busca mejorar la experiencia de los pasajeros mientras esperan la llegada de las unidades.

Estefania Petrella

Cómo son las nuevas garitas que instala el Municipio

Las estructuras incorporadas presentan características diferentes a las paradas convencionales. Cada una tiene tres metros de largo por un metro de ancho, dimensiones que permiten disponer de un espacio delimitado para la espera del transporte público.

Entre sus principales características se encuentra la incorporación de iluminación LED interior con fotocélula, un sistema que permite automatizar el encendido de las luces de acuerdo con las condiciones de luminosidad y mejorar la visibilidad durante los horarios nocturnos.

Además, las nuevas garitas de colectivo cuentan con una estructura metálica, un banco para que los pasajeros puedan permanecer sentados y un cesto de residuos, elementos que buscan favorecer la comodidad y el mantenimiento de los espacios públicos.

La instalación de estos refugios también apunta a mejorar las condiciones de espera durante las jornadas de temperaturas extremas o condiciones climáticas adversas, especialmente para estudiantes, adultos mayores y otros usuarios habituales del servicio urbano.

Los barrios de Cipolletti que ya cuentan con nuevas garitas

La intervención en San Lorenzo se suma a otra instalación realizada recientemente en el Distrito Vecinal Noreste (DVNe). Allí se colocó una estructura en la intersección de las calles Chimpay y El Chañar, ampliando la infraestructura disponible.

Durante 2026, el Municipio también avanzó con la colocación de refugios en diferentes puntos de la ciudad, priorizando sectores donde se registra circulación de pasajeros y existe la necesidad de mejorar las condiciones de espera.

Entre las ubicaciones intervenidas aparecen Roca y Sáenz Peña, Arenales y Naciones Unidas, Brentana e Yrigoyen, además de las esquinas de 9 de Julio y 25 de Mayo y 9 de Julio e Italia.

El programa también alcanzó el ingreso al barrio 2 de Febrero y la intersección de Esquiú y La Esmeralda, con nuevas instalaciones que permiten ampliar progresivamente la cobertura de este tipo de infraestructura urbana.

También renuevan las paradas de colectivo del centro

En paralelo a la colocación de nuevas estructuras, la Secretaría de Fiscalización de Cipolletti desarrolla tareas de mantenimiento, renovación y pintura sobre las garitas existentes en el sector céntrico de la ciudad.

Estas intervenciones buscan recuperar las condiciones de uso de los refugios que ya forman parte del recorrido del transporte urbano, mediante trabajos que permitan mejorar su estado general y prolongar su vida útil.