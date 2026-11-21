La AIC anticipó una jornada con condiciones cambiantes en el Alto Valle, ráfagas que podrían superar los 60 km/h.

El fin de semana largo en Cipolletti comenzará con condiciones meteorológicas cambiantes, presencia de viento y probabilidades de precipitaciones. Según el pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) , este sábado 21 de noviembre estará marcado por la inestabilidad y un descenso de las temperaturas.

El ingreso de aire frío desde el océano Pacífico provocará períodos de viento del sudoeste en distintos sectores del norte de la Patagonia. Este fenómeno también favorecerá la aparición de lluvias dispersas, aunque se esperan momentos de mejoramiento durante la jornada.

Para el Alto Valle de Río Negro y Neuquén , el organismo anticipó un escenario mayormente soleado, con temperaturas templadas a cálidas. Sin embargo, el sábado presentará condiciones de inestabilidad que podrían modificar el panorama durante algunas horas.

Cómo estará el tiempo este sábado en Cipolletti

De acuerdo con el reporte de la AIC, la temperatura máxima prevista para este sábado alcanzará los 24°C, mientras que durante la noche el termómetro descenderá considerablemente hasta ubicarse en torno a los 7°C.

Durante el día se esperan condiciones inestables, con posibilidades de lluvias dispersas. El pronóstico indica que las precipitaciones podrían presentarse de manera aislada, sin que necesariamente afecten con la misma intensidad a todos los sectores de la región.

Otro de los factores importantes será el viento del sudoeste, que durante las horas diurnas tendrá una velocidad sostenida cercana a los 27 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar los 41 km/h.

Sin embargo, las condiciones cambiarán hacia la noche. Aunque el cielo estará despejado, se prevé un incremento de la intensidad del viento, con velocidades de 48 km/h y ráfagas de hasta 62 km/h.

Este escenario podría generar algunas complicaciones para quienes tengan previstas actividades recreativas al aire libre, especialmente durante las últimas horas del sábado, cuando se esperan las ráfagas más intensas de todo el fin de semana.

Estefania Petrella

Domingo con sol y temperaturas en aumento

Para el domingo 22 de noviembre, el pronóstico anticipa una mejoría de las condiciones meteorológicas en Cipolletti y el resto del Alto Valle, con cielo despejado durante el día y temperaturas ligeramente superiores.

La máxima prevista alcanzará los 26°C, mientras que la mínima nocturna será de 11°C. De esta manera, se espera una jornada más agradable, aunque el viento continuará presente en distintos momentos del día.

Según la AIC, durante el domingo se registrarán vientos del sudoeste de 32 km/h, con ráfagas de hasta 36 km/h. Hacia la noche, el cielo estará parcialmente nublado y las ráfagas podrían alcanzar los 51 km/h.

A pesar de la persistencia del viento, las condiciones generales serán más favorables para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas y sin precipitaciones previstas en el reporte para esa jornada.