Este viernes intensificaron la búsqueda de Javier Luis Tomás Ríos con kayaks y buzos. Desde esta tarde se suma personal de Cipolletti.

La búsqueda Javier Luis Tomas Ríos , el camionero oriundo de Paraná, Entre Ríos desaparecido en el canal principal de riego de Cinco Saltos , se retomó este viernes por la mañana con un importante despliegue de equipos de rescate en distintos sectores del curso de agua. El operativo incluye recorridas a bordo de kayaks y el trabajo de buzos especializados, que tienen previsto ingresar al canal para revisar el fondo y los márgenes en busca de rastros del joven.

Durante las primeras horas de la mañana, uno de los principales puntos de intervención se concentró en el sector del puente amarillo, a la altura de la ex planta de Indupa , donde los rescatistas avanzaron con los rastrillajes utilizando kayaks para recorrer el canal.

En paralelo, personal de Bomberos Voluntarios mantiene otro frente de trabajo en inmediaciones de la pasarela. En ese sector está previsto el ingreso de buzos especializados para profundizar las tareas de búsqueda bajo el agua.

En la zona de operaciones también se encuentran el padre del camionero desaparecido y dos directivos de la empresa de transporte para la que trabaja, quienes acompañan de cerca el desarrollo del procedimiento.

Cómo continúa el operativo en esta tarde

La Comisario Diana Rodriguez, Jefa de la Comisaria 43° informó a LM Cipolletti que continúan con el rastrillaje por las orillas del canal de la Armonía, Michi Michi y en los Cinco Saltos. Del operativo participan efectivos de la Comisaría 7° de Cinco Saltos y Bomberos Voluntarios de la localidad. Además, las tareas cuentan con la colaboración de personal de la Comisaría 43°, la Brigada Motorizada de Apoyo y Defensa Civil. En este marco, se confirmó que desde esta tarde se suma personal de Protección Civil de Cipolletti y Bomberos Voluntarios de Cipolletti. para ampliar el radio de búsqueda.

Los rastrillajes continúan en distintos puntos del canal principal de riego, mientras los equipos de emergencia concentran sus esfuerzos en dar con el paradero del trabajador.

La información que se tiene hasta el momento

La búsqueda se mantiene activa desde el miércoles 18 de noviembre cuando se desplegó un operativo policial y de bomberos tras el aviso de que un transportista oriundo de Entre Ríos cayó a las aguas del canal principal de riego mientras aparentemente lavaba su camión a la altura del Parque Industrial.

Un vecino relató que lo vio moviendo sus brazos mientras pedía auxilio. Dos bomberos del cuartel de Bomberos Voluntarios de Cinco Saltos, lograron divisar a la víctima, un hombre de pelo largo con remera gris, debajo del agua. Una bombera se arrojó al cauce con elementos de protección para intentar rescatarlo, pero la fuerte corriente lo arrastró y lo perdieron de vista.

Por disposición de la fiscalía de turno, el camión fue precintado y quedó bajo custodia policial a la espera de una futura requisa, mientras también se analizan las cámaras del sistema 911 ubicadas en el puente amarillo de acceso al Parque Industrial.