Un caso que demuestra la articulación entre el 911 , el monitoreo preventivo del Centro Inteligente de Seguridad y el despliegue de los agentes de Seguridad Vial.

Un Audi A5 negro que circulaba sin chapas patentes y realizaba maniobras peligrosas fue interceptado en la Ruta Nacional 2 2 , tras un operativo de seguimiento en tiempo real coordinado desde el Centro Inteligente de Seguridad de Cipolletti . El conductor, un adolescente de 18 años , dio positivo en el test de alcoholemia.

El procedimiento se inició a partir del llamado de una mujer al 911 RN Emergencias , quien advirtió sobre la circulación irregular del vehículo a la altura de los radares ubicados sobre la Ruta 151 .

Con los datos aportados por la denunciante, los operadores del Centro Inteligente de Seguridad lograron ubicar el automóvil mediante e l sistema de videovigilancia mientras avanzaba en sentido sur. Desde la sala de monitoreo se mantuvo un seguimiento continuo en tiempo real del recorrido del Audi A5, lo que permitió guiar a los móviles policiales en el terreno hasta interceptarlo finalmente sobre la Ruta 22 .

Alcoholemia positiva y secuestro del vehículo

Al detener la marcha del rodado e identificar al conductor, los efectivos del Cuerpo de Seguridad Vial percibieron signos compatibles con la ingesta de alcohol. Ante esta situación, procedieron a realizar el test de alcoholemia correspondiente, el cual arrojó un resultado positivo de 0,46 gramos de alcohol por litro de sangre.

Las cámaras de los radares resultaron claves. Estefania Petrella

Frente a las infracciones constatadas -conducir bajo los efectos del alcohol, realizar maniobras indebidas y circular sin dominio colocado-, el personal policial labró las actas de rigor, retuvo la licencia de conducir del joven y dispuso el secuestro del automóvil, que fue trasladado al predio judicial.

Articulación operativa

El operativo puso de relieve la eficacia en la coordinación entre los distintos organismos de respuesta rápida de la provincia. La articulación entre el sistema de atención telefónica del 911 RN Emergencias, el monitoreo preventivo del Centro Inteligente de Seguridad y el despliegue de los agentes de Seguridad Vial en las rutas resultó clave para localizar el vehículo en movimiento y neutralizar una situación de riesgo para terceros.