Buscan a un hombre que cayó al canal en la zona de Cinco Saltos
Bomberos Voluntarios, Policía y Personal de Salud participan de la búsqueda.
Desde este jueves por la tarde se trabaja en un operativo de búsqueda a la vera del canal principal de riego en cercanías del sector Puente Blumetti, luego de que un hombre se arrojara al agua. Por este motivo, efectivos de la Comisaría 7°, la Comisaría 43°, la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA); la Brigada Rural y Defensa Civil trabajan en Cinco Saltos, en conjunto con personal de Bomberos, en un operativo de búsqueda a la vera del canal principal de riego en cercanías del sector Puente Blumetti, luego de que un hombre se arrojara al agua.
El despliegue se inició en horas de la tarde tras recibirse la alerta sobre una persona que habría ingresado al cauce en esa zona de Cinco Saltos. Los equipos de búsqueda recorrieron los caminos linderos y sectores de compuertas.
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Hasta el momento no se brindaron mayores detalles sobre las circunstancias del hecho ni sobre la identidad de la persona buscada.
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