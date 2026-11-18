Desde este jueves por la tarde se trabaja en un operativo de búsqueda a la vera del canal principal de riego en cercanías del sector Puente Blumetti, luego de que un hombre se arrojara al agua. Por este motivo, efectivos de la Comisaría 7°, la Comisaría 43°, la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA); la Brigada Rural y Defensa Civil trabajan en Cinco Saltos, en conjunto con personal de Bomberos, en un operativo de búsqueda a la vera del canal principal de riego en cercanías del sector Puente Blumetti, luego de que un hombre se arrojara al agua.