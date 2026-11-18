Mercedes Schumacher reconoció prendas y objetos personales. La autopsia permitirá establecer científicamente su identidad y la entrega está prevista para el viernes.

La búsqueda de Alejandro Atero , el joven de 23 años desaparecido desde el jueves 12 de noviembre en la Isla Jordán de Cipolletti , atraviesa sus horas más dolorosas. Su familia reconoció pertenencias encontradas junto al cuerpo localizado este martes en el río , aunque todavía resta la confirmación científica de su identidad.

En diálogo con LM Cipolletti , su madre, Mercedes Schumacher , explicó que existen altas probabilidades de que el cuerpo corresponda a su hijo. Sin embargo, aclaró que la identificación definitiva dependerá de los resultados de la autopsia judicial .

La mujer fue convocada por la Fiscalía para participar del procedimiento de reconocimiento, donde identificaron prendas de vestir y algunos objetos personales, entre ellos una pulsera que pertenecía al joven.

El cuerpo fue encontrado durante la tarde del martes por buzos especializados de Bomberos de Neuquén, a pocos metros del puente de la Isla Jordán, después de cinco días de intensos operativos de búsqueda.

La mamá de Alejandro Atero habló sobre el reconocimiento del cuerpo

Mercedes Schumacher brindó nuevos detalles sobre el procedimiento judicial y explicó por qué todavía no puede confirmar de manera definitiva que el cuerpo encontrado corresponda a su hijo, pese al reconocimiento de sus pertenencias.

“El cuerpo que hallaron, lo más probable, altamente probable, pues no puedo decir más nada, es que es él. La autopsia lo va a confirmar científicamente”, expresó la madre del joven desaparecido.

La mujer remarcó que la familia deberá esperar hasta el próximo viernes para conocer los resultados de los estudios forenses. Mientras tanto, el cuerpo permanecerá bajo custodia judicial para completar los procedimientos correspondientes.

“Aparentemente no había nadie más perdido en el río, solo él, así que muchas probabilidades tampoco quedan, es él”, manifestó Schumacher, al explicar los motivos por los cuales considera que se trata de Alejandro.

Sus declaraciones reflejan la difícil situación que atraviesa la familia, que reconoce las pertenencias del joven, pero todavía debe aguardar la confirmación de los especialistas que intervienen en la investigación judicial.

La autopsia será clave: cuándo podrían entregar el cuerpo

Uno de los datos centrales aportados por la madre está relacionado con los plazos establecidos por la Justicia para completar la autopsia en la morgue judicial de General Roca y avanzar con la entrega del cuerpo.

“El viernes recién, cuando la tengan terminada los forenses y esté todo determinado, todo lo que tienen que hacer, nos van a avisar para que nos entreguen el cuerpo”, explicó Schumacher.

La mujer indicó que deberán esperar aproximadamente 48 horas para que los profesionales completen los estudios correspondientes. Recién entonces la familia podría avanzar con los trámites posteriores y organizar la despedida.

“Hasta el viernes no tenemos el cuerpo porque están realizando la autopsia con los pasos como corresponden, con todos los protocolos”, sostuvo, al referirse a los procedimientos que deben cumplirse antes de la entrega.

El hallazgo que conmocionó a Cipolletti

El cuerpo fue localizado cerca de las 18 horas del martes 17 de noviembre, cuando buzos especializados de Bomberos de Neuquén realizaban tareas de exploración subacuática en las inmediaciones del puente de la Isla Jordán.

El operativo contó con la participación de la Policía de Río Negro, Prefectura Naval Argentina y Bomberos Voluntarios de Cipolletti, que durante varios días desplegaron recursos humanos y técnicos para intentar encontrar al joven.

Alejandro había desaparecido el jueves 12 de noviembre, después de ingresar a las aguas del río Negro. Desde entonces, su familia aguardaba novedades sobre los resultados de los rastrillajes.

El hallazgo del martes y el posterior reconocimiento de sus pertenencias representan un avance determinante, aunque la confirmación oficial de la identidad todavía depende de los estudios forenses que se desarrollan en General Roca.

Por el momento, la familia espera los resultados previstos para el viernes. Será entonces cuando, según explicó Mercedes Schumacher, podrían recibir el cuerpo y avanzar con los pasos siguientes, después de varios días de angustia e incertidumbre.