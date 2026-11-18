El gremio municipal ya cuenta con las cajas navideñas para regalárselas a sus afiliados con una inversión de $6.529.347.

Respirándose ya los aires festivos del fin de año, el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOYEM) de Cipolletti ha concretado ya la compra de 330 cajas navideñas, que serán entregadas a los trabajadores y trabajadoras municipales afiliados a la organización gremial.

El gremio municipal SOYEM viene sosteniendo desde hace ya algunos años la tradición de adquirir cajas navideñas para agasajar a sus adherentes y para ayudar, a la vez, a que en la mesa de muchas familias no falte lo necesario para celebrar y pasar un buen momento, como todo el mundo se merece.

Sin embargo, es más que sabido, a esta altura, que la mayoría de los empleados del Municipio no están pasando por un buen momento por los bajos salarios que les pagan. Peor aun, hay laburantes que apenas subsisten y el hambre acecha los hogares de muchos trabajadores que siempre le han puesto el hombro y, sin embargo, a veces no cuentan con lo mínimo para forjarse una vida llevadera.

El gremio municipal SOYEM ha comprado más de 300 cajas navideñas para las fiestas de fin de año. La organización celebra con sus afiliados la Navidad y el Año Nuevo.

Es así que, días atrás, SOYEM y los gremios ATE y UPCN, también con actuación en la comuna, urgieron al Ejecutivo municipal a avanzar en una mejora en los salarios del conjunto del personal, puesto que los ingresos de la mayoría de los empleados no pasa de los $850.000.

Teniendo en cuenta que la canasta básica de una familia, según estimaciones oficiales de Nación, supera la suma de 1.650.000 pesos, se comprenderán fácilmente las dificultades con que se las ven cotidianamente los trabajadores del Municipio. Y esto, sin tener en cuenta los altísimos montos que se cobran por los alquileres de viviendas, todo un sufrimiento en Cipolletti, que es tenido como una ciudad petrolera sin tener una gota de petróleo.

Alegría y compromiso de SOYEM

Pues bien, en este contexto, SOYEM informó este martes "con enorme alegría y compromiso" que la organización ya ha concretado "la compra de 330 cajas navideñas para acompañar a cada trabajador y trabajadora municipal afiliado a la institución en estas fiestas".

La adquisición se efectuó "a través de una inversión de 6.529.347 pesos, realizada el pasado 13 de noviembre", con lo que desde el gremio "reafirmamos nuestro apoyo a la familia municipal con este presente que ya es un clásico esperado por todos".

Marcelino Jara, secretario general de SOYEM Cipolletti, destacó "la gran aceptación que tiene esta iniciativa año tras año entre los compañeros, pero no pudo ocultar su emoción al recordar a alguien fundamental para el gremio".

Una dedicatoria muy especial

Así, "con profunda congoja", el gremialista expresó que "la entrega de este año estará dedicada especialmente a la memoria de nuestro querido compañero Maximiliano Vallejos, quien falleció recientemente y fue uno de los grandes impulsores y motores detrás de las últimas entregas navideñas. Su espíritu solidario y su alegría seguirán presentes en cada caja que llegue a la mesa de nuestros afiliados".

Hace ya varios años que SOYEM viene concretando iniciativas para ayudar a los afiliados, en particular, los que perciben salarios más reducidos y enfrentan mayores dificultades. Así, la organización suele entregar útiles escolares a los hijos en edad escolar de sus afiliados, y ayudar con alimentos, café, comidas e, incluso, préstamos de dinero a los municipales que la están pasando más mal.