Las Grutas: el complejo turístico de FOYEM, el más grande del balneario, se prepara para la temporada

El enorme complejo de camping y cabañas de los trabajadores municipales nucleados en FOYEM en Las Grutas se alista para la temporada estival.

Con sus dos hectáreas de extensión y su adecuada provisión de servicios, el predio del complejo turístico de la organización sindical FOYEM en Las Grutas es una buena opción para los trabajadores municipales y los turistas en general.

El complejo de camping y de cabañas más grande de Las Grutas , el de la Federación de Obreros y Empleados Municipales de Río Negro (FOYEM), se prepara para la apertura de la nueva temporada veraniega con mejores servicios y remozadas instalaciones. En esta temporada, la entidad sindical ofrecerá a los afiliados municipales, además, la alternativa de vacacionar en la Cordillera.

El predio para el disfrute estival ocupa dos hectáreas, en una ubicación más que envidiable , en avenida Río Negro 265, entre calles Río Negro y El Cuy, muy cerca del mar. Si bien el lugar atiende con preferencia a los empleados de los ocho municipios que forman parte de FOYEM, está abierto en general a cualquier turista que visite el balneario y, en general, siempre suele contar con espacio disponible, en particular, en el camping.

Tanta es la extensión utilizable que la dirigencia de la entidad federativa, que conduce Marcelino Jara, está considerando la posibilidad de dedicar un sector especialmente para las motorhomes y casillas rodantes que llegan a Las Grutas , en donde actualmente no hay un área acondicionada y adaptada para sus necesidades y requerimientos.

En las dos hectáreas que ocupa el complejo de camping y cabañas de la federación sindical FOYEM, hay posibilidades para una grata estadía y un amplio y confortable esparcimiento.

Matías Luna, secretario de Finanzas de FOYEM y secretario adjunto del SOYEM de Cipolletti, manifestó que, luego de la anterior temporada, la entidad federativa abocó grandes esfuerzos a efectuar refacciones y mejoras en el predio grutense y ahora se prevé concretar la apertura de la temporada el 20 de diciembre próximo.

Indicó que, entre otros iniciativas, se materializó "un importante plan de inversión en el camping", al que se dotó de una nueva luminaria led. Además, se dispuso de una conexión a través de internet satelital de Starlink, para mejorar las comunicaciones.

Otros trabajos permitieron cambiar todo el sistema de agua potable, para el que antes se contaba con un tanque australiano, el cual fue reemplazado por cuatro tanques de 10.000 litros de capacidad cada uno. También se construyeron nuevas parrillas.

En el predio, FOYEM dispone de 14 cabañas, en tanto que SOYEM de Cipolletti cuenta con 2 que le son propias. En conjunto, las cabañas cuentan con todas las comodidades como para una agradable estadía.

El complejo del gremio municipal

Como ya se indicó, el complejo de FOYEM, por pertenecer a una organización sindical, otorga preferencia a los afiliados de sus sindicatos de base. Son los SOYEM de Allen, Coronel Belisle, Catriel, Cipolletti, Chimpay, Ingeniero Jacobacci, Río Colorado, además de ASOTRAMUGFO, de Fernández Oro.

Por ello, y para que todos los afiliados tengan oportunidad de utilizar las instalaciones grutenses, todo lo concerniente a la metodología de las reservas, el monto de las tarifas y cuanto guarde relación con el uso del camping se definirá en un congreso de FOYEM que se concretará este viernes.

Inscripción para afiliados

El dirigente expresó que, en el caso de Cipolletti, arrancó la inscripción de los afiliados interesados en acceder a las dos cabañas que posee el SOYEM respectivo. Los que quieran anotarse podrán hacerlo por WhatsApp o en la sede del gremio cipoleño. El sorteo para el uso de las instalaciones se llevará a cabo el lunes 30 de noviembre, a las 18, en el salón de usos múltiples del sindicato, en Sarmiento 945.

"Siempre buscamos un nivel de competencia y un nivel de accesibilidad importante para nuestra gente", enfatizó el dirigente, quien destacó que se procurará, como todos los años, "una tarifa muy accesible, muy beneficiosa" para los trabajadores municipales. Además, si bien los precios son mayores, es decir, los normales del mercado, para los turistas que no pertenecen a FOYEM y sus gremios de base, también en este caso se busca implementar montos lo más económicos y asequibles que se pueda.

Alternativa en la Cordillera

En esta temporada, la entidad federativa, en respuesta a pedidos de afiliados interesados en pasar unos días en la Cordillera, firmó un convenio que tendrá dos años de vigencia con el Hotel Angostura, de Villa La Angostura, para ofrecer una alternativa a los trabajadores municipales interesados.

Los beneficios del acuerdo incluyen un 10 por ciento de descuento para el alojamiento, lo cual será aplicable sobre la tarifa publicada por el hotel para reservas directas, y otro 10 por ciento de descuento en gastronomía, lo que será válido para consumos de mesa en el Restaurante Viejo Coihue.

La dirigencia de FOYEM firmó un convenio con el Hotel Angostura, de Villa La Angostura, para posibilitar una alternativa en la Cordillera para los municipales en la nueva temporada.

Los afiliados interesados en la propuesta podrán gestionar su reserva directa en el sitio web www.hotelangostura.com.ar o a través del WhatsApp Recepción +54 9 294 431-5468 o bien en forma presencial en el mostrador del establecimiento, sito en Boulevard Nahuel Huapi 1911, de Villa La Angostura.

Se deberá mencionar el convenio con FOYEM y presentar el último recibo de sueldo en el que conste la afiliación, o bien mostrar constancia de afiliación emitida por el gremio de base correspondiente, junto con el DNI.