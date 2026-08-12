Gremio municipal presta plata: SOYEM facilitará dinero a afiliados que podrán devolverlo en cómodas cuotas

El gremio municipal SOYEM asistirá a sus afiliados con préstamos que van desde 10.000 hasta 300.000 pesos. La devolución se podrá hacer en cómodas cuotas.

El gremio municipal SOYEM de Cipolletti ha decidido dar más formalidad a su ya larga costumbre solidaria de asistir con lo posible a los afiliados urgidos de una ayuda económica. Ahora, programará el préstamo de montos, a devolver en cuotas.

La dirigencia del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOYEM) local formalizó una bienvenida forma de asistencia a sus afiliados, atendiendo a la cruda necesidad que están sufriendo muchos de ellos por los bajos salarios y el alto costo de la vida. Se trata de préstamos pautados y programados, por montos no muy elevados, a devolver en cómodas cuotas.

En realidad, algunos de los préstamos son francamente ínfimos, destinados, seguramente, a salvar algún requerimiento puntual para quien se ha quedado sin un peso en los bolsillos. Así, el monto mínimo previsto es de 10.000 pesos .

El monto mayor es bastante más significativo , aunque siempre dentro del rango de lo acotado y razonable. Alcanza la suma de 300.000 pesos , lo que es mucho ante el marcado nivel de humildad de los sueldos municipales.

El dirigente de SOYEM, Marcelino Jara, manifestó que su organización siempre ha procurado atender a las necesidades más imperiosas de sus afiliados y ayudarlos en todo lo que le sea posible, como la entrega de alimentos y el reparto de útiles escolares.

Muy relevante resultan las posibilidades de devolución de los préstamos que ha abierto el gremio. Ha previsto distintas alternativas de cancelación en cuotas para lo adeudado, en todos los montos contemplados. Se diría que mejor imposible, como no podía ser de otro modo, teniendo en cuenta que forma parte de una iniciativa sindical de asistencia para trabajadores cada vez más empobrecidos.

La dirigencia de SOYEM local, cuyo referente indiscutido desde hace años es Marcelino Jara, dio a conocer su propuesta a través de las redes sociales, llamando la atención sobre la oportunidad que se abre para que los trabajadores interesados puedan acceder a lo que les resulte más conveniente.

Los afiliados que necesiten acceder a los préstamos pueden presentarse a gestionarlos en la sede del gremio, en La Esmeralda 944, y quienes tengan dudas o quieran formular alguna consulta pueden comunicarse al WhatsApp de la organización sindical, cuyo número es 2996116405.

Contactarse con SOYEM

Otras formas para contactarse con el gremio SOYEM son su correo electrónico [email protected] y el teléfono 0299-4782110.

Los requisitos planteados incluyen la necesidad de presentar el original y la fotocopia de lo siguiente: del DNI del solicitante y del garante; de un impuesto o factura de luz, gas, agua o TV del solicitante y el garante; del último recibo de sueldo del solicitante y el garante; y del último recibo de sueldo, del solicitante y el garante.

Además, el solicitante deberá tener una antigüedad laboral mínima en el Municipio de 2 año y deberá dar a conocer su número de CBU.

Se enfatiza, claramente, que el personal de planta permanente de la comuna no necesitará presentar garante.

Los préstamos de asistencia a los afiliados podrán ser de 10.000 pesos; 20.000; 30.000; 40.000; 50.000; 60.000; 70.000; 80.000; 90.000; 100.000; 110.000; 120.000; 130.000; 140.000; 150.000; 160.000; 170.000; 180.000; 190.000; 200.000; 210.000; 220.000; 230.000; 240.000; 250.000; 260.000; 270.000; 280.000; 290.000; y 300.000 pesos.

Formalizar una práctica solidaria

El dirigente Marcelino Jara manifestó que SOYEM hace mucho tiempo que viene facilitando, en acuerdos de buena voluntad entre las partes, asistencia económica a los afiliados que lo han solicitado. Ahora, lo que se ha procurado es dar más formalidad a esta costumbre gremial solidaria de ayudar a aquellos trabajadores a quienes les urge disponer de determinados fondos para sobrellevar sus necesidades.

Expresó que así como "hay compañeros que piden 15.000 ó 20.000 pesos para pagar una garrafa o por alguna urgencia", también hay otros trabajadores que solicitan montos mayores, ante lo cual se decidió que la asistencia, en estos casos, no pasen de 300.000 pesos.

Indicó que el interés que se aplicará a las cuotas de devolución es mínimo, pensado únicamente para cubrir el gasto administrativo que genera la operación.

Alimentos y útiles escolares

Destacó que el gremio SOYEM, aparte de brindar ayuda económica, sigue dando asistencia en materia de alimentos y también entrega útiles escolares antes del comienzo de las clases.

"La entrega de los útiles escolares la hicimos en febrero para todos nuestros afiliados y todos los meses entregamos alimentos, de los cuales una parte la provee el Municipio y otra parte la proveemos nosotros. Lo hacemos porque la situación es compleja", enfatizó.

Indicó que el salario promedio de los trabajadores municipales oscila actualmente entre los 800.000 y los 900.000 pesos. Son los montos que se cobran de bolsillo, es decir, lo que efectivamente perciben los empleados. Los números están bastante por debajo de la canasta básica que mide la pobreza.