Gremios quieren premura en el tratamiento por el Deliberante del proyecto oficial de loteo para municipales

Los gremios de la comuna esperan premura y celeridad en el tratamiento por los concejales del proyecto oficial de loteo de 75 parcelas para municipales.

En la reunión de comisiones de este miércoles del Concejo Deliberante arranca el tratamiento del proyecto de loteo del Ejecutivo local para trabajadores municipales. Expectativa y deseo de premura de los gremios por una pronta definición.

Los gremios con actuación en el Municipio palpitan con mucha expectativa el tratamiento que el Concejo Deliberante (CD) empezará a darle en la semana al proyecto oficial de loteo de 75 parcelas , ubicadas en el Distrito Vecinal Noreste (DVN). Los sindicalistas esperan premura y celeridad en la discusión y definición de la iniciativa.

El CD iniciará este miércoles su análisis en comisiones del proyecto. Sus autoridades han cursado invitaciones a los dirigentes de los gremios para que participen de las primeras conceptualizaciones y evaluaciones de la propuesta.

La iniciativa prevé que 60 trabajadores con afiliación sindical accederán a su parcela seleccionados por las cuatro organizaciones que se desempeñan en el Municipio: Sitramuci, ATE, Soyem y UPCN . A cada una de ellas, les corresponderán 15 cupos, que deberán definir entre sus adherentes.

En el Concejo Deliberante, empezará este miércoles el tratamiento del proyecto del Ejecutivo local que habilitará el loteo de 75 parcelas para empleados del Municipio. Los gremios de la comuna esperan premura y celeridad en la aprobación de la iniciativa.

Los 15 lotes restantes para completar los 75 a disposición serán para empleados sin afiliación y su selección la concretará el Ejecutivo municipal.

El intendente Rodrigo Buteler y sus colaboradores le han dado gran significación al proyecto. Es que son muchos los trabajadores de la comuna que alquilan y que no pueden acceder a tierras para su vivienda propia por el alto precio de las propiedades que hay en Cipolletti.

Además, los sindicatos han venido formulando desde hace años la necesidad de que el Municipio ponga a su disposición parcelas para los trabajadores, a efectos de responder a la demanda que parte de sus bases. La actual gestión se hizo eco de sus planteos y preparó la iniciativa correspondiente.

Con los cuatro gremios

Hace un mes, el Ejecutivo comunal firmó el convenio respectivo con los cuatro gremios, con lo que dio el puntapié definitivo al proyecto, que incluye, además de las tierras, el desarrollo de la infraestructura básica y el acompañamiento en los procesos de construcción.

El sistema de adjudicación de las parcelas se determinará a través de un mecanismo de puntajes y requisitos consensuado entre el Municipio y los gremios, para asegurar la transparencia y equidad del proceso.

Las autoridades del Concejo Deliberante han invitado a dirigentes de los gremios a participar de la discusión del proyecto oficial de 75 lotes para trabajadores municipales.

Ahora, la última palabra para la concreción del proyecto la tendrá el CD, que deberá discutir, aprobar y autorizar la propuesta. Siendo el primer loteo de carácter completamente municipal para los empleados, se buscará que cumpla con todas las formalidades y exigencias de rigor.

Premura y celeridad

En los gremios, lo que más quieren es que haya premura, es decir, celeridad en el tratamiento. El titular de Sitramuci, Omar Meza, expresó que hay grandes expectativas en cuanto a que los ediles avancen con la máxima celeridad posible en la discusión y que se disponga así cuanto antes con la ordenanza que habilite el loteo.

Recordó que su organización ha venido gestionando desde hace años la alternativa de que la comuna se acuerde de los trabajadores que necesitan una parcela para hacer su vivienda, teniendo en cuenta que en el mercado inmobiliario local los valores de la tierra son altísimos y los salarios de los trabajadores demasiado bajos como para acceder por esa vía a lo que requieren.

En tanto, el referente de ATE local, Elio Vega, también se pronunció por un pronto tratamiento y definición del proyecto y puntualizó que, una vez se cuenta con la ordenanza, hay plazos establecidos para proceder a la selección y adjudicación de los beneficiarios y las demás tareas a implementar para el procedimiento.

Anhelos y gestiones previas

También puso de relieve la atención y las gestiones efectuados en su momento por su gremio para que el loteo para los trabajadores municipales sea una realidad.

El entendimiento entre Ejecutivo municipal y los gremios resulta un elemento muy valioso para consolidar una relación a través de la cual, si bien nadie resigna sus posiciones sectoriales y obligaciones, cada parte buscará seguir cosechando los frutos del diálogo y las negociaciones para conseguir sus objetivos.

En este plano, los gremios pretenden que, en un futuro lo más próximo posible, el Municipio lance un segundo loteo para sus empleados. Se verá. Por ahora, premura en lo que hay.