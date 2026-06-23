Compra de lotes o terrenos en Cipolletti: la advertencia de la Muni para evitar un dolor de cabeza

Desde la Dirección General de Desarrollo Territorial reafirmaron la fuerte postura sobre el tema. Cómo asesorarse.

La Dirección General de Desarrollo Territorial de Cipolletti recordó la importancia de informarse sobre las zonas habilitadas.

La Dirección General de Desarrollo Territorial de la Municipalidad de Cipolletti recordó a la comunidad la importancia de informarse y asesorarse previamente sobre las zonas habilitadas para urbanizar antes de concretar la compra de un lote o terreno en la ciudad , de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza 570/25 del Código de Planeamiento Territorial .

Desde el área municipal señalaron que la adquisición de fracciones de tierra ubicadas en zonas no urbanizables no garantiza la posibilidad de escrituración, subdivisión ni el acceso regular a los servicios públicos. Estas áreas están sujetas a restricciones urbanísticas que impiden su desarrollo urbano, por lo que cualquier operación realizada en esas condiciones queda bajo la exclusiva responsabilidad de las partes involucradas.

En ese escenario, se indicó que las personas interesadas en obtener información o asesoramiento pueden acercarse a la Dirección de Desarrollo Territorial , ubicada en la intersección de Yrigoyen y Villegas , de lunes a viernes de 7 a 14 .

También se encuentran habilitados los siguientes canales de contacto:

Solicitan denunciar ventas irregulares

Además, desde el Municipio solicitaron la colaboración de los vecinos para detectar posibles comercializaciones de terrenos no autorizados. En caso de advertir este tipo de situaciones, se recomienda dar aviso a través de la Central de Atención al 147.

Para obtener más información sobre la normativa vigente y las condiciones de urbanización en la ciudad, los interesados pueden consultar el sitio web oficial del Municipio.

El antecedente: polémico desalojo del loteo El Edén

En octubre de 2025, el polémico desalojo del loteo El Edén, ubicado en una zona no urbanizable de Cipolletti, puso en primer plano la firme postura del municipio frente a los emprendimientos inmobiliarios ilegales que se desarrollan sin autorización ni control, a lo cuál ahora se suma una nueva advertencia a la población.

En aquel entonces, en un procedimiento encabezado por la Policía de Río Negro se retiró a las personas que habían comenzado a construir viviendas en un predio que no cuenta con habilitación municipal, y se registraron varios demorados.

el eden clausura Tras la polémica por el desalojo en El Edén, el Ejecutivo ratificó la ilegalidad de urbanizar esa zona. Gentileza

Desde la Secretaría Legal y Técnica del municipio, su titular Sebastián Caldiero explicó a LM Cipolletti que “en esta gestión hicimos denuncias por este loteo y los de fideicomisos Rincón de Cipo 1 y 2 y La Franchesca, que no tienen autorización, y ni siquiera la han solicitado porque saben que en esa zona no se pueden hacer loteos urbanos”.

El funcionario aclaró que las tierras involucradas “son siempre privadas, acuerdos entre los dueños y esta gente que arma los fideicomisos”. En el caso del loteo El Edén, puntualizó que el predio pertenece a la firma BRABEUO SRL, empresa que, según recordó, “hace poco fue condenada por no entregar lotes en Fernández Oro”.