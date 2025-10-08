El Municipio ratificó su postura frente a los loteos ilegales en Cipolletti

El Municipio ratificó su postura contra los loteos ilegales en Cipolletti y recordó que ya denunció penalmente tres proyectos sin autorización para urbanizar en lo que va de gestión.

Tras la polémica por el desalojo en El Edén, el Ejecutivo ratificó la ilegalidad de urbanizar esa zona.

El reciente y polémico desalojo del loteo El Edén , ubicado en una zona no urbanizable de Cipolletti , volvió a poner en primer plano la firme postura del municipio frente a los emprendimientos inmobiliarios ilegales que se desarrollan sin autorización ni control. En un procedimiento encabezado por la Policía de Río Negro, se retiró a las personas que habían comenzado a construir viviendas en un predio que no cuenta con habilitación municipal, y se registraron varios demorados.

Desde la Secretaría Legal y Técnica del municipio, su titular Sebastián Caldiero explicó a LMCipolletti que “en esta gestión hicimos denuncias por este loteo y los de fideicomisos Rincón de Cipo 1 y 2 y La Franchesca, que no tienen autorización, y ni siquiera la han solicitado porque saben que en esa zona no se pueden hacer loteos urbanos”.

El funcionario aclaró que las tierras involucradas “son siempre privadas, acuerdos entre los dueños y esta gente que arma los fideicomisos”. En el caso del loteo El Edén , puntualizó que el predio pertenece a la firma BRABEUO SRL , empresa que, según recordó, “hace poco fue condenada por no entregar lotes en Fernández Oro ”.

E.C.P LOTEO EL EDEN (11) Este martes, el Municipio junto a la Policía y la Justicia, desalojaron terrenos de El Edén para evitar construcciones. Estefania Petrella

Denuncias reiteradas y advertencias públicas

No es la primera vez que el municipio cipoleño interviene ante maniobras de este tipo. En los últimos años, LM Cipolletti dio cuenta de varias denuncias judiciales presentadas por la comuna contra presuntos desarrolladores inmobiliarios que, sin permisos de urbanización, promovían la venta de terrenos en zonas rurales o inundables, valiéndose de fideicomisos o contratos de adhesión.

Una de las más resonantes fue la que involucró a los loteos Rincón de Cipo y La Franchesca, ubicados en áreas sin servicios básicos y fuera del ejido urbanizable. A pesar de las advertencias oficiales, las ventas continuaron bajo la promesa de futuras regularizaciones que nunca se concretaron. En su momento, el Ejecutivo municipal denunció públicamente a las empresas por estafa y advirtió que “los compradores no solo pierden dinero, sino que se enfrentan a la imposibilidad legal de construir o escriturar”.

El mensaje, reiterado en cada comunicado, apunta a desalentar a quienes buscan oportunidades de inversión sin verificar la legitimidad de los proyectos. “Cipolletti tiene un plan urbano definido. No se trata de prohibir por capricho, sino de ordenar el crecimiento para garantizar infraestructura, servicios y seguridad”, remarcaron desde el Ejecutivo.

loteo ilegal cipolletti.jpg Los loteos no autorizados por el Municipio, se consideran ilegales y afrontan denuncias ante la Justicia. Archivo

Urbanización responsable y planificación

Desde el área de Obras Públicas municipal señalan que cada loteo requiere la presentación de un proyecto de factibilidad técnica, ambiental y de infraestructura. Recién luego de cumplir esos pasos puede autorizarse la subdivisión y la venta de parcelas. Los emprendimientos que no atraviesan ese proceso se consideran irregulares, y cualquier construcción en ellos está sujeta a sanciones o demoliciones.

El intendente Rodrigo Buteler respaldó la actuación del área legal y reiteró que su gestión “no convalida la ilegalidad bajo ningún concepto”. El mandatario destacó que “la planificación urbana es clave para el desarrollo de una ciudad moderna y sostenible”, y advirtió que “los loteos clandestinos generan problemas ambientales, de seguridad y sociales que después terminan pagando todos los vecinos”.

Polémico desalojo policial en el loteo Eden de Cipolletti

Cipolletti refuerza el control

Mientras la Justicia avanza con las causas por estafa y usurpación vinculadas a estos emprendimientos, el municipio intensifica los controles sobre la venta de tierras no habilitadas y continúa con campañas de información pública para alertar a los potenciales compradores.

“Lo que buscamos es transparencia y responsabilidad. Nadie puede alegar desconocimiento: todos los loteos deben tener autorización expresa del municipio. Si no la tienen, son ilegales”, subrayó Caldiero.

De esta manera, Cipolletti reafirma una política de Estado que prioriza el ordenamiento territorial y la protección de sus ciudadanos frente a maniobras especulativas que vulneran las normas urbanas y afectan el desarrollo planificado de la ciudad.

El Ejecutivo enfatizó que los vecinos den aviso a la Municipalidad en caso de detectar este tipo de situaciones irregulares, a través de [email protected], o a la Central de Atención al Ciudadano al 147. También pueden asesorarse e informarse en la Dirección de Desarrollo Territorial (Yrigoyen y Villegas), de lunes a viernes de 7 a 14, o bien comunicarse telefónicamente al 449-4900 interno 1009 o al WhatsApp 299-5164792.