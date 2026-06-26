Tres gremios aceptaron la paritaria municipal en Cipolletti; ATE denunció exclusión deliberada

Los gremios municipales de Cipolletti cerraron un acuerdo salarial a excepción de ATE que no estuvo en el encuentro.

La paritaria municipal de Cipolletti llegó a un acuerdo este viernes, pero con una sombra que compromete la legitimidad del proceso: la Asociación Trabajadores del Estado ( ATE ) denunció públicamente que no fue convocada a la reunión en la que SOYEM, UPCN y SITRAMUCI aceptaron la propuesta salarial del Poder Ejecutivo Municipal. El encuentro se llevó adelante en el edificio municipal, con la presencia de la secretaria de Economía y Hacienda, Isabel Tipping, como representante del intendente Rodrigo Buteler.

El acta establece tres tramos de actualización salarial atados a la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor ( IPC ) publicado por el INDEC . El primer tramo corresponde al bimestre abril/mayo de 2026 y fija una actualización del 5%, levemente por encima del IPC oficial de ese período que fue del 4,79%, calculado sobre los básicos vigentes al mes de mayo y liquidable con los haberes de junio.

El segundo tramo replica la metodología para el bimestre junio/julio, calculado sobre los básicos de julio y liquidable en agosto; y el tercero cubre agosto/septiembre, con liquidación en octubre. El acuerdo incorpora además que el sueldo y el aguinaldo serán abonados el 30 de junio de 2026. La próxima instancia de revisión quedó pautada para la primera quincena de diciembre, momento en que las partes evaluarán la evolución macroeconómica y los recursos municipales para definir la política salarial del tramo final del año.

MUNICIPALIDAD ECP (43) ATE denunció exclusión y falta de convocatoria al encuentro paritario de este viernes. Estefania Petrella

SOYEM giró la resolución a asamblea y luego firmó

Cabe recordar que el 22 de junio, SOYEM había formalizado el rechazo unánime de la asamblea general de trabajadores a la propuesta original, que contemplaba una actualización del 4,79% en el primer tramo. La conducción gremial encabezada por el secretario general Marcelino Jara había exigido respuestas sobre planta permanente, recategorización, refrigerio e insalubridad antes de volver a negociar.

ATE acusa al municipio de maniobra antisindical

La controversia central del día la instaló ATE Cipolletti, que denunció no haber sido convocada a la reunión. El propio acta labrada por las partes dejó constancia expresa de la ausencia del gremio estatal. La secretaria general de ATE Cipolletti, Paola Suárez, fue contundente en sus declaraciones: cuestionó que la secretaria Tipping haya cerrado una paritaria "a la baja entre gallos y medianoches" sin notificar a su organización, en particular después de que ATE denunciara públicamente irregularidades dentro del municipio.

Acta paritaria junio

Según el gremio, la exclusión no es casual sino una represalia directa por haber expuesto prácticas irregulares en el Departamento de Tránsito, donde trabajadores municipales estarían siendo obligados a conducir vehículos secuestrados en operativos sin respaldo normativo, con el objetivo de reducir costos operativos mediante el uso de una grúa propia. ATE denunció que esos trabajadores fueron expuestos a graves riesgos laborales y legales, y que quienes se negaron recibieron amenazas de sanciones disciplinarias e incluso despidos.

Para ATE, la maniobra del Ejecutivo municipal constituye un hecho de extrema gravedad institucional que vulnera la representación sindical y configura una práctica antidemocrática. El gremio ya había rechazado la propuesta salarial en instancias previas por considerarla insuficiente ante la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores. La firma del acuerdo por parte de SOYEM, UPCN y SITRAMUCI cierra formalmente la paritaria de junio.