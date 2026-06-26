Renace el Paseo Ferroviario: la transformación que busca atraer turismo y cambiar la ciudad

El Municipio detalló el plan para recuperar los antiguos vagones y convertirlos en un polo gastronómico, en el marco de una amplia transformación del Paseo Ferroviario que ya está en marcha.

El Municipio anticipó cómo se convertirán los vagones del Paseo Ferroviario en un nuevo Polo Gastronómico.

La transformación del Paseo del Ferrocarril en Cipolletti empieza a dejar de ser una promesa para convertirse en una realidad tangible. Con el anuncio del llamado a licitación para reconvertir antiguos vagones en un polo gastronómico , el municipio avanza en uno de los proyectos más ambiciosos para revitalizar el casco histórico y consolidar un corredor urbano con identidad, cultura y desarrollo económico.

El intendente Rodrigo Buteler confirmó que durante julio se abrirá el concurso público destinado a emprendedores gastronómicos interesados en intervenir los históricos vagones ubicados en la intersección de Fernández Oro y Miguel Muñoz. La iniciativa, anunciada en su programa de streaming , apunta a transformar estas estructuras ferroviarias en desuso en un espacio moderno, atractivo y funcional, sin perder su esencia patrimonial.

Los vagones, que datan de 1905 y 1911, forman parte del paisaje histórico de la ciudad, aunque el paso del tiempo y las condiciones climáticas deterioraron significativamente su estructura. Sus paredes de madera de pino, hoy petrificadas, evidencian años de abandono, pero también representan una oportunidad única de recuperación urbana.

“El objetivo es que los emprendedores presenten propuestas de restauración con una oferta gastronómica integral. Buscamos que este espacio se convierta en un verdadero polo gastronómico”, explicó Buteler. La propuesta contempla la instalación de restaurantes, cafeterías, cervecerías y otros formatos innovadores como food trucks o mercados gastronómicos.

La iniciativa no solo apunta a la recuperación física de los vagones, sino también a generar un nuevo punto de encuentro para vecinos y turistas. La idea es que el lugar se complemente con actividades culturales, ferias y eventos, reforzando su carácter como espacio público dinámico.

Juegos cipolletti Sobre el corredor del Paseo Ferroviario ya se ejecutan tareas de instalación de nuevos juegos y plazas para niños.

Un corredor estratégico para la ciudad

El proyecto forma parte de un plan integral que busca consolidar un corredor urbano clave en Cipolletti. La intervención conectará el Paseo del Ferrocarril con el futuro Parque Central que se desarrollará sobre calle Tres Arroyos, generando un circuito continuo que pondrá en valor distintos puntos emblemáticos.

Este corredor incluirá espacios ya consolidados como la Plaza del Bicentenario, el Complejo Cultural Cipolletti, la Estación del Tren, el Museo Ferroviario, la Casa del Escritor y el Centro de Arte y Exposiciones Roberto Abel. También se integran el Anfiteatro, la Casa de la Música, el monumento a los Veteranos de Malvinas, el Registro Civil y sectores recreativos como la tradicional calesita.

La visión del municipio es consolidar un eje urbano que combine historia, cultura, recreación y desarrollo económico, generando una identidad fuerte y atractiva tanto para residentes como para visitantes.

domo anfiteatro paseo ferrocarril Otra de la iniciativas que se suma a la puesta en valor, es el reciente anuncio de la construcción de un domo sobre el anfiteatro local.

Más obras para potenciar el sector

La reconversión de los vagones no es una acción aislada. En paralelo, el municipio viene ejecutando una serie de intervenciones que apuntan a jerarquizar todo el sector.

Entre las iniciativas más recientes se destaca la instalación de nuevos juegos infantiles y la creación de una plaza temática destinada a los más chicos, ampliando las opciones recreativas para las familias. A esto se suma la renovación total del sistema de iluminación, con tecnología LED que mejora la seguridad y la estética del paseo.

Otro de los proyectos en marcha es la licitación para la remodelación del anfiteatro, que incluirá la construcción de un domo. Esta obra permitirá potenciar el espacio para espectáculos y eventos culturales durante todo el año, independientemente de las condiciones climáticas.

Estas acciones se complementan con trabajos de infraestructura y mejoras generales que buscan consolidar al Paseo del Ferrocarril como uno de los principales puntos de encuentro de la ciudad.

E.C.P CALESITA (3) Junto a otros espacios emblemáticos, como la Calesita, el paseo buscará atraer turismo y volverlo un lugar de encuentro para los cipoleños. Estefania Petrella

Los cipoleños con prioridad

Uno de los aspectos destacados del proyecto es la prioridad que tendrán las propuestas locales en el proceso de selección. Desde el municipio remarcaron la importancia de impulsar el talento y la inversión de emprendedores de la región, generando oportunidades concretas de crecimiento.

El nuevo polo gastronómico no solo promete revalorizar un espacio histórico, sino también dinamizar la economía local, generar empleo y fortalecer la oferta turística de Cipolletti.