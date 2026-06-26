Fin de semana en Cipolletti: agenda cargada de cine, música, libros y definiciones deportivas

El último fin de semana de junio llega a Cipolletti con una agenda repleta de opciones para todos los gustos. Desde grandes estrenos cinematográficos y peñas folklóricas hasta encuentros literarios y momentos clave en el deporte local, la ciudad se prepara para vivir tres jornadas intensas de actividad cultural y comunitaria, ideales para disfrutar en familia o con amigos.

La acción comienza este viernes 26 en la sala Lorenzo Kelly del Complejo Cultural Cipolletti (Fernández Oro 57), que renueva su cartelera con atractivas propuestas. Los más chicos y los nostálgicos podrán disfrutar de Toy Story 5 , la nueva aventura de Woody y Buzz en un mundo hiperconectado.

Para los mayores de 13 años, se proyectará Amarga Navidad , un relato coral que indaga en los complejos vínculos humanos durante las fiestas. La jornada de cine nacional se completa con la proyección de Tierra que Habla y el conmovedor film Una canción para mi tierra , que relata la lucha ambiental de un maestro rural de música y sus alumnos frente a las fumigaciones. Las entradas para todas las funciones ya se pueden adquirir en la boletería del CCC o a través de su sitio web oficial.

Al caer la noche, las tradiciones toman protagonismo en la Sala de Visuales del mismo complejo. A partir de las 21, se llevará a cabo una nueva edición del Ciclo de Peñas. Con una entrada general de $10.000 que se podrá adquirir directamente en puerta, el espacio promete transformarse en un punto de encuentro, danza, canto y celebración de nuestras raíces folklóricas.

Sábado de historia, improvisación musical y el cierre de la Liga Infantil

El sábado 27 de junio arranca temprano con un viaje al pasado de la región. Desde las 10 hasta las 13, el Museo del Tren "Maqueta Ferroviaria" abre sus puertas para la muestra "Huellas del tiempo: publicidades y comercios en el antiguo Cipolletti". Con entrada libre y gratuita, esta exposición invita a recorrer las antiguas fachadas comerciales que forjaron la identidad y los primeros vínculos de la comunidad.

Por la tarde, la música en vivo y la espontaneidad se mudarán al Centro de Artes y Exposiciones Roberto Abel, ubicado en la intersección de Toschi y Tres Arroyos. A las 20 comenzará la 5ª edición de la Jam de Música, un espacio gratuito y abierto a todo público donde la Escuela Municipal de Música compartirá escenario con artistas locales y amantes de todos los géneros para una noche de pura improvisación y talento.

En el plano deportivo, el sábado será un día de emociones fuertes y cierres de torneos. La Liga Infantil de Fútbol "Jorge Zapata" disputará su última fecha en los predios de La Amistad por la mañana y en la cancha Juan Strak por la tarde. Este multitudinario certamen, que movilizó a más de 2000 chicos en 10 categorías, coronará su gran campaña a las 19:30 con el acto de clausura y premiación en el Estadio Municipal de calle Naciones Unidas 1700.

deporte municipio cipolletti (1) La Liga Municipal de fútbol cierra el primer torneo del 2026 y la Escuela Municipal de Básquet competirá en Neuquén.

Paralelamente, el Estadio Municipal albergará un gran encuentro regional de Taekwondo entre las 9 y las 16, mientras que el Complejo Deportivo Municipal será la sede de la jornada de cierre de la Liga Mixta Comunitaria de Vóley desde primera hora de la mañana.

Domingo para renovar lecturas, básquet formativo y clásicos del cine en concierto

El domingo 28 de junio se presenta ideal para los amantes de la literatura. A las 16, la Casa del Escritor (Fernández Oro 501) recibirá una nueva tarde de Intercambio de Libros, una iniciativa libre coordinada junto al proyecto neuquino @quecirculenlibrosnqn y la Dirección General de Cultura. La consigna es simple: llevar textos en buen estado que ya se hayan leído para cambiarlos por nuevas historias de forma totalmente gratuita.

Para cerrar el fin de semana de la mejor manera, el romanticismo y la épica de las bandas sonoras se apoderarán del Complejo Cultural Cipolletti a las 20. El Ensamble de Cámara de la Escuela Municipal de Música brindará un concierto gratuito con un repertorio dedicado exclusivamente a grandes clásicos del cine como Titanic, Piratas del Caribe, Star Wars, Coco y Crepúsculo. Los músicos Leandro Antueque, Julieta Olivera, Franco Miranda, Leandro Lanthier y Juan Mega prometen una velada inolvidable hasta agotar la capacidad de la sala.

Cipolletti compite en la región

Más allá de las propuestas locales, las delegaciones municipales representarán a la ciudad en diversos puntos este fin de semana. Los equipos formativos de Básquet de la Escuela Municipal disputarán importantes cruces el viernes y el sábado frente a Independiente y Bouquet Roldán por el Torneo de Neuquén.

Además, el equipo femenino de la categoría U11 viaja a Dina Huapi y Bariloche para disputar el primer torneo provincial de la categoría, y la Escuela de Corredores de Cipolletti dirá presente el sábado en la pista de la Ciudad Deportiva de Neuquén, donde buscará subirse al podio en el campeonato provincial de mayores.