Vecinos de Cipolletti atraparon a un joven por el intento de robo de una bici: lo que siguió fue tremendo

Fue este jueves a las 7:20. La víctima iba a trabajar y sus gritos permitieron que varias personas salieran en su ayuda y atrapasen a un joven, a quien golpearon hasta lastimarle la cara. Todo quedó filmado. Imágenes sensibles.

El sospechoso recibió golpes por parte de un grupo de vecinos. Lo acusan por el intento de robo de una bici, a una chica que iba a trabajar.

Un grupo de vecinos de Cipolletti le dio una paliza a un joven que habría intentado robarle la bicicleta a una chica cuando iba a trabajar. Lo golpearon en distintas partes del cuerpo y después lo entregaron a la Policía.

El violento incidente se produjo durante la mañana de este jueves, alrededor de las 7:20, en el barrio Los Pinos , ubicado en inmediaciones de las calles La Esmeralda y Circunvalación Arturo Ilia.

Según se pudo reconstruir, la victima había salido en su bicicleta rumbo a su lugar de trabajo y fue sorprendida por el sospechoso que se la quiso arrebatar. Pero la dueña no la soltó, por lo que forcejearon, aunque la fuerza superior del sujeto logró arrastrarla por el piso. Sin embargo, ella no se la entregó.

La vecina gritó en busca de ayuda, y vecinos que la escucharon salieron en su ayuda.

ADVERTENCIA: El video contiene imágenes sensibles que pueden herir la susceptibilidad

Lincharon a un joven acusado de robar una bici

Como no podría faltar en estos tiempos, el final de lo sucedido quedó registrado en filmaciones que rápidamente se viralizaron por redes sociales.

Las imágenes son crudas y muestran cuando ya había sido reducido por los vecinos, que estaban enfurecidos, después del ataque del que resultó víctima una mujer que estaba en el lugar y también increpaba al joven. El sujeto estaba en piso con signos de revolcones y el rostro ensangrentado.

“Mostrá la cara, me arrastraste por todos lados”, exclamó la víctima entre gritos e insultos que se repetían al unísono. “Una bicicleta que me vale oro, que la compré mi sueldo”, le reprochó la misma mujer.

“Chorro hijo de puta, cortesito facha y todo el guacho, ¿todo con la nuestra no?”, gritó uno de los hombres que lo rodeaban y no dejaban que se pusiera de pie, con empujones y el uso de un caño con punta con el que presionaban para hacerlo quedar en el piso. Con el caño también le dieron golpes mientras estaba agazapado.

Alguien dijo también que el día anterior -martes- lo habían visto merodeando por el lugar.

Causa judicial

Fuentes policiales informaron que el sujeto fue detenido por efectivos de la Subcomisaría 79 de las 1200 Viviendas, donde había quedado preso. Confirmaron que lo acusan por el intento de robo de la bicicleta. Había quedado a disposición del Ministerio Público Fiscal, que debía definir la audiencia para formularle los cargos.