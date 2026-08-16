Otro secuestro millonario de drogas sintéticas en una fiesta electrónica, con una decena de involucrados

El operativo lo realizó la Policía rionegrina en un predio de Fernández Oro. Entre otros estupefacientes econtraron pastillas desconocidas que se mandaron a analizar.

Efectivos de la policía rionegrina relizaron un nuevo operativo anti drogas en una fiesta electrónica en Fernández Oro y secuestraron distintos tipos de estupefaciantes.

Una decena de personas quedaron imputadas en una causa de la Justicia Federal al ser sorprendidos con distintos tipos de drogas en una fiesta electrónica que se realizó en un predio deportivo de Fernández Oro .

El procedimiento se realizó el viernes por la noche en el complejo La Masía y estuvo a cargo de policías de la Comisaría 26 y de la Delegación de Toxicomanía y Leyes Especiales de Cipolletti, con la intervención de la SENAC - Secretaría de Narcocriminalidad- provincial.

Ante la realización del acontecimiento que reúne a miles de jóvenes, destacó un comunicado del área especial de la fuerza provincial, activaron un “protocolo antidrogas consistente en el registro personal en el ingreso al evento con el fin de detectar drogas ilícitas”.

El resultado del control fue considerado exitoso, ya que culminó con el secuestro de numerosas drogas químicas, como anfetamina, cocaína y metanfetamina, por un valor estimado en el mercado narco que asciende al millón de pesos.

Pastillas desconocidas

También encontraron marihuana (porros armados) y diversas pastillas de vivos colores que aún no se había determinado de qué tipo son ni que sustancias contiene, por lo que fueron enviadas para su correspondiente análisis en laboratorios especializados.

La causa quedó a cargo del fiscal Federal de General Roca, Matías Zanona. Una decena de personas quedaron imputadas por transgredir la Ley 23.737, que sanciona la tenencia y venta de estupefacientes.

El ingenio al servicio narco

Los operativos antidrogas en las fiestas electrónicas que se organizan en la región son habituales y parte de la política de prevención que implementa la SENAC. Entre el público que asiste a esos acontecimientos se sabe que hay controles, pero de todos modos intentan ingresarlas de las maneras más insólitas y curiosas.

Uno de los decomisos más sosprendentes ocurrió en una fiesta que se efectuó a fines de diciembre del año pasado en el mismo complejo de Fernández Oro, donde efectivos de la Comisaría 26 interceptaron a una joven que había ingresado con unas llamativas botas modelo bucaneras.

Algo les llamó la atención a los policías en el particular calzado, por lo que procedieron a revisarlos. La sospecha no estaba equivocada, porque en el interior descubrieron que llevaba 43 envoltorios con sustancias sospechosas.

Tras darle intervención al Departamento de Toxicomanía de la fuerza provincial, varias de las sustancias dieron resultado positivo para cocaína, metanfetamina y otras drogas sintéticas. Entre ellas llevaba tusi, conocida como cocaína rosa.

Ante el hallazgo el personal policial le dio intervención a la Fiscalía Federal, desde donde se dispuso la detención de sospechosa y el secuestro de la totalidad de los envoltorios y de su teléfono celular.