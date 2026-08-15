La lluvia volvió a hacer daño: Cómo estará el clima en Cipolletti los próximos días

Domingo 16: La jornada posterior a la lluvia traerá una mínima de 5 °C y una máxima que alcanzará los 13 °C. El cielo se mantendrá mayormente despejado y las posibilidades de lluvia cederán completamente (0% al 10%), con vientos moderados de entre 7 y 22 km/h.

Lunes 17: Se registrará un leve descenso térmico, con una máxima de 9 °C y una mínima de 4 °C. El viento continuará suave, rondando entre los 7 y 22 km/h en sus tramos más intensos.

Martes 18 y Miércoles 19: Comienza el repunte de la temperatura. El martes se aguarda una máxima de 15 °C (mínima de 3 °C), mientras que el miércoles el termómetro escalará hasta los 17 °C por la tarde, en medio de días agradables y sin precipitaciones.

Jueves 20: Será la jornada más calurosa pero también la más ventosa de la semana. La máxima tocará los 18 °C y la mínima ascenderá a los 11 °C. Sin embargo, el viento cobrará fuerza con velocidades constantes de 32 a 50 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 60 y 69 km/h.