La lluvia volvió a hacer daño: Cómo estará el clima en Cipolletti los próximos días
Tras las fuerte lluvia que cayó hasta el mediodía del sábado, el SMN difundió el pronóstico para los próximos días.
La intensa lluvia que marcó la primera parte de la jornada del sábado en Cipolletti y acentuó los pozos callejeros y las complicaciones de los vecinos, por suerte dará paso a un periodo de mayor estabilidad climática. Según los datos meteorológicos para los próximos días, la probabilidad de lluvia será prácticamente nula en la ciudad, aunque el viento y los marcados ascensos y descensos térmicos serán los grandes protagonistas.
Pronóstico detallado del SMN para la semana:
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Domingo 16: La jornada posterior a la lluvia traerá una mínima de 5 °C y una máxima que alcanzará los 13 °C. El cielo se mantendrá mayormente despejado y las posibilidades de lluvia cederán completamente (0% al 10%), con vientos moderados de entre 7 y 22 km/h.
Lunes 17: Se registrará un leve descenso térmico, con una máxima de 9 °C y una mínima de 4 °C. El viento continuará suave, rondando entre los 7 y 22 km/h en sus tramos más intensos.
Martes 18 y Miércoles 19: Comienza el repunte de la temperatura. El martes se aguarda una máxima de 15 °C (mínima de 3 °C), mientras que el miércoles el termómetro escalará hasta los 17 °C por la tarde, en medio de días agradables y sin precipitaciones.
Jueves 20: Será la jornada más calurosa pero también la más ventosa de la semana. La máxima tocará los 18 °C y la mínima ascenderá a los 11 °C. Sin embargo, el viento cobrará fuerza con velocidades constantes de 32 a 50 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 60 y 69 km/h.
Viernes 21: El ingreso de un frente frío tras las ráfagas del jueves provocará un marcado descenso de la temperatura, dejando una máxima de apenas 8 °C y una mínima de 4 °C, con vientos que se mantendrán entre 23 y 31 km/h.
En síntesis, los vecinos de Cipolletti podrán dejar los paraguas de lado durante toda la semana, aunque deberán prestar especial atención al viento del jueves y al posterior descenso térmico del viernes.
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