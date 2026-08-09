Robó a mano armada y se escondió donde municipales comían un asado

Un asaltante intentó esconderse tras un robo, acechado por la Policía, pero se metió a un asado y terminó preso.

Entró a una casa del barrio Jardín Botánico , de Bariloche , donde sorprendió al propietario. Le sustrajo elementos de valor y huyó. La Policía lo persiguió hasta detenerlo. El arma era una réplica neumática. El ladrón se ocultó en un quincho donde trabajadores municipales compartían un asado.

El delincuente sorprendió a un hombre de aproximadamente 70 años en su vivienda del barrio Jardín Botánico, sobre la calle Güemes, desde donde escapó con elementos luego de intimidarlo gatillando el arma, aunque luego se confirmó que era neumática.

El hecho ocurrió a las 21 de este viernes. En cuanto la Policía recibió la denuncia sobre el hecho inició una persecución, contando con información del Centro de Monitoreo y del Sistema RN Emergencias 911 .

El delincuente huyó varias cuadras hasta que se ocultó en un quincho, donde trabajadores de una repartición municipal compartían un asado.

Ese fue el fin de su raid delictivo. Personal de la Comisaría Segunda y de la 28 actuaron en el exitoso operativo, que terminó con el ladrón tras las rejas.