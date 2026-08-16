Cerrada desde 2022: la esquina que guarda años de historia cipoleña

En Yrigoyen y Belgrano, el clásico inmueble permanece cerrado. Vecinos piden restaurar y preservar su fachada como patrimonio histórico local. ¿Te acordás lo que allí funcionó?

La clásica esquina de Belgrano e Yrigoyen que atesora momentos de los cipoleños.

A diario, cientos de cipoleños transitan por la esquina de Hipólito Yrigoyen y Belgrano. Allí, sobre una de esas cuatro esquinas, se levanta una edificación con historia que dejó de tener actividad hace ya varios años, sin señales de reapertura.

Se trata del predio donde funcionó el último local gastronómico, "Volvé Romeo", hasta comienzos de 2024. Pero antes de esa etapa, el lugar atravesó momentos determinantes de la historia comercial y social de la ciudad , con usos muy diversos a lo largo de más de seis décadas.

Por ese edificio pasó un banco, una pensión, un instituto de idiomas y múltiples locales gastronómicos que aún permanecen en el recuerdo colectivo de los vecinos más antiguos de la zona céntrica cipoleña.

Pocos saben que, más allá del salón comercial en planta baja, en el primer piso existe una vivienda completa. El terreno mide 176,76 metros cuadrados, con un total construido de 286,30 metros cuadrados distribuidos en tres niveles funcionales.

La planta baja está compuesta por un salón comercial con sector de cocina y dos baños, que suma 162,30 metros cuadrados. La planta alta alberga un departamento de cinco ambientes, cocina y dos baños, con 124 metros cuadrados y una terraza de 21,32 metros.

La fotografía compartida por Félix Puentes, que marca la historia de la clásica esquina cipoleña.

Los recuerdos que despertó una foto de época

En los últimos días, quienes suelen compartir postales de la historia local revivieron en redes sociales lo que allí funcionó, hasta que uno de los propietarios actuales despejó varias dudas sobre el inmueble hoy en desuso.

Félix Puentes compartió una fotografía de 1963 aproximadamente, cuando en el lugar operaba el Banco de Río Negro y Neuquén. Arriba, contó, vivía el gerente de la entidad, una costumbre habitual en esa época para jefes de bancos, correos y estaciones ferroviarias.

Según su relato, el departamento conserva pisos de pinotea francesa original y un patio cerrado con vitraux de época. Puentes vivió allí durante diez años, en un espacio que antes había alojado boliches y al Instituto de la Cultura Inglesa.

En planta baja, tras el cierre del banco, funcionó una pensión donde se habría alojado el primer pastor evangélico de la ciudad. Después, la familia de Puentes compró la propiedad y en 1978 abrió el Christopher Pub junto a otros socios.

Desde entonces, el local mantuvo siempre un perfil gastronómico: "El Gordo y el Flaco", "El Tonel", "El Viejo Tonel", "Soul Train" durante ocho años y finalmente "Volvé Romeo" por dieciséis años, cerrado en enero de 2024.

En la actualidad el inmueble se encuentra inhabitado y sin proyectos públicos de restauración.

El pedido de los vecinos por su preservación

A partir de esos testimonios, otros vecinos comenzaron a proponer la restauración del inmueble, con la esperanza de que alguna actividad vuelva a ocupar esta esquina clásica del centro cipoleño. También creció el pedido para declarar la fachada de época como patrimonio cultural e histórico municipal.

Margarita Figueroa, integrante del grupo "Cipolletti de Ayer", expresó su rechazo a una eventual demolición y remarcó que son pocos los espacios históricos que todavía pueden explotarse comercialmente en una ciudad que, según sus palabras, conserva parte de su memoria urbana.

Daniel Tejedor coincidió en el reclamo y calificó al edificio como una construcción histórica que debería conservarse, al ser uno de los pocos que permanecen en pie en la zona céntrica frente al avance inmobiliario.

Contraste entre el crecimiento y la nostalgia

El planteo de los vecinos se da en un contexto de fuerte expansión inmobiliaria en Cipolletti, donde numerosas casas antiguas y espacios tradicionales del área céntrica comienzan a reconvertirse en edificios en altura y nuevos desarrollos urbanísticos.

Frente a ese proceso de transformación acelerada, persiste entre los vecinos la ilusión de recuperar y preservar los pocos testimonios arquitectónicos que aún resisten el paso del tiempo. La esquina de Yrigoyen y Belgrano, hoy silenciosa, sintetiza esa tensión entre el progreso y la memoria de una ciudad que crece sin perder del todo su historia.