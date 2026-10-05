Se esperan lluvias y días fríos: hay alerta amarilla por tormentas

La Autoridad de Cuencas pronostica un marcado descenso de temperatura y lluvias continuas para la región durante esta semana.

La primavera seguirá pareciendo otoño en Cipolletti durante los próximos días. La ciudad registrará un importante cambio en las condiciones meteorológicas a lo largo de esta semana. El tiempo será inestable y hay alerta amarilla por lluvias.

Según los datos emitidos por la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) , el inicio de la jornada de este lunes 5 de octubre se mantendrá con un cielo mayormente cubierto y una temperatura máxima de 20 °C , acompañada de vientos del oeste con ráfagas de hasta 36 km/h . Sin embargo, hacia la noche la inestabilidad comenzará a instalarse en la región, con una marca mínima que descenderá a los 5°C .

Las condiciones meteorológicas comenzarán a deteriorarse paulatinamente a partir del cierre del día, dando paso a un período prolongado de precipitaciones y jornadas frías en el Alto Valle. Ante este panorama, se recomienda a los vecinos tomar las precauciones necesarias para transitar por la vía pública.

Alerta amarilla y precipitaciones para martes y miércoles

Para el martes 6 de octubre, el pronóstico anticipa un escenario dominado por lluvias y chaparrones aislados tanto en el día como en la noche. Las temperaturas experimentarán un notable descenso, con una máxima de 12 °C y una mínima de 3 °C. Además, se prevén vientos constantes del sudeste de 38 km/h y ráfagas intensas que alcanzarán los 57 km/h durante la noche. Ante estas condiciones, rige una alerta amarilla emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Estefania Petrella

El miércoles 7 de octubre se perfila como el día más frío de la semana en Cipolletti, jornada para la cual también se mantiene la alerta amarilla del SMN. Durante el día se mantendrá el registro de lluvias y chaparrones, con una temperatura máxima de apenas 9 °C y vientos leves del sudeste. Hacia la noche, los chaparrones pasarán a ser aislados, mientras que la temperatura mínima se ubicará en apenas 2 °C y con ráfagas de viento de hasta 40 km/h.

Pronóstico extendido hacia el fin de semana

La inestabilidad continuará presente hacia el tramo final de la semana laboral. Para el jueves 8, la AIC anticipa una jornada con cielo cubierto y lluvias débiles y dispersas durante la noche, con temperaturas extremas que oscilarán entre los 4 °C de mínima y los 10 °C de máxima, acompañadas por ráfagas del sudeste de 38 km/h.

El viernes 9 mantendrá una tónica similar, con precipitaciones débiles durante el día, mínima de 4 °C y máxima de 10 °C.

Finalmente, el sábado 10 de octubre traerá un paulatino repunte en los termómetros en Cipolletti. Aunque se esperan lluvias débiles y dispersas hacia el período nocturno, la temperatura máxima alcanzará los 18 °C con vientos moderados que oscilarán entre los 14 km/h y 18 km/h.