Semana con tiempo cambiante en Cipolletti: viento fuerte, inestabilidad y máximas de hasta 30°C

El tiempo en Cipolletti estará marcado por constantes variaciones meteorológicas que combinarán jornadas nubladas, períodos de inestabilidad y momentos de cielo despejado durante la semana. A lo largo de los próximos días se registrará una marcada amplitud térmica, con máximas que oscilarán entre los 24°C y los 30°C, frente a mínimas nocturnas que descenderán hasta los 7 °C, acompañadas por vientos moderados a fuertes.

De acuerdo con el pronóstico extendido emitido por la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) , el viento soplará de manera sostenida principalmente desde el sudoeste, con rotaciones hacia el oeste, el sur y el sudeste según el tramo de la semana. Este escenario mantendrá noches frescas durante gran parte del período, aunque hacia el cierre de la semana se prevé un ascenso térmico significativo.

El lunes 16 de noviembre comenzará con cielo cubierto durante el día, una temperatura máxima de 28°C y viento del oeste a 35 km/h con ráfagas de 56 km/h. Hacia la noche, el cielo permanecerá mayormente cubierto, la mínima bajará a 9°C y el viento rotará al sudoeste aumentando a 44 km/h, con ráfagas que alcanzarán los 62 km/h.

Para el martes 17, la AIC anticipa condiciones de inestabilidad durante el día con una máxima de 25°C, viento del sudoeste a 41 km/h y ráfagas de 45 km/h. Por la noche el cielo pasará a estar mayormente despejado, la temperatura descenderá hasta los 7°C y el viento se mantendrá del sudoeste a 34 km/h, sin ráfagas superiores a esa velocidad.

Mitad de semana fresca y con cielo inestable

El miércoles 18 de noviembre continuará la inestabilidad tanto en el día como en la noche. La temperatura máxima será de 24°C con viento del sudoeste a 36 km/h y ráfagas de 43 km/h, mientras que por la noche la mínima repetirá los 7°C, con viento del sur a 36 km/h y ráfagas de igual intensidad.

Durante el jueves 19 de noviembre, el tiempo seguirá inestable en la franja diurna con una máxima de 25°C, viento del sudoeste a 36 km/h y ráfagas de 42 km/h. Hacia la noche el cielo estará parcialmente nublado, la mínima volverá a ubicarse en 7 °C y el viento del sudoeste se intensificará a 39 km/h con ráfagas de hasta 53 km/h.

Ascenso de temperatura hacia el fin de semana

El viernes 20 de noviembre mostrará una mejora temporaria durante el día con cielo despejado, una máxima de 25°C y viento del sudoeste a 34 km/h. Por la noche volverá a cubrirse el cielo, aunque la mínima subirá a 11°C y el viento rotará al sur disminuyendo a 25 km/h.

Finalmente, el sábado 21 de noviembre presentará cielo cubierto durante toda la jornada y el registro térmico más elevado de la semana en Cipolletti, con una máxima de 30°C, viento leve del sudoeste a 16 km/h y ráfagas de 18 km/h. En horas de la noche la temperatura descenderá a 12°C y el viento rotará al sudeste a 28 km/h, con ráfagas de 45 km/h.