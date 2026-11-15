Una fiesta: Cipo goleó a Antoniana en La Visera y está en las semifinales

El Albinegro jugó un partidazo, fue contundente en cada una de sus llegadas al arco rival y despachó con mucha claridad a los salteños en la Reválida.

Cipo se impuso con autoridad ante Juventud Antoniana en La Visera y selló su clasificación a la siguiente instancia de la Reválida. El equipo de Enríquez tomó el control con el correr de los minutos y encontró en Obregón a una de sus figuras para encaminar una victoria que terminó de consolidar con los goles de Acevedo y Almirón. Tras el triunfazo en la ida en el norte, el Capataz sacó chapa de candidato y dejó en claro que fue muy superior a su rival .

Pese a la tranquilidad del resultado conseguido en la ida, Cipo no se achicó ante su gente y mostró una postura bien combativa en el inicio del compromiso, pese a que el desarrollo fue más bien trabado. Con el correr de los minutos, el equipo de Enríquez ratificó su superioridad, aunque le costó construir juego y abusó por momentos de los envíos aéreos. Así y todo, su arco no corrió peligro en ese tramo, el rival exhibió sus limitaciones técnicas y el DT pidió calma.

La confianza fue creciendo y uno de sus pilares empezó a cimentar el camino del triunfo. En la primera pelota que recibió con espacios, Brandon Obregón se sacó a dos hombres de encima y remató desde media distancia para estampar el 1-0 que hizo estallar a una Visera repleta .

Así recibió su gente a #Cipolletti en la previa al partido con Juventud Antoniana por la vuelta de la cuarta etapa del #FederalA Seguí el partido EN VIVO por #LPFPlay https://t.co/4d8MaCf99J pic.twitter.com/odkLElBt7v

"Brandon Obregón"



Por el gol del jugador de Cipolletti ante Juventud Antoniana. pic.twitter.com/0RwjnwJ52A — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) November 15, 2026

Foto: Omar Novoa.

Tras el tanto, el Capataz siguió manejando los hilos del encuentro, salvo un par de jugadas aisladas por medio de pelotas paradas que Crespo contuvo con prestancia. El Albinegro contó con un remate de Enzo Vallejos que pasó cerca y los salteños recién tuvieron la más clara a los 39 minutos de la primera mitad: Joaquín Iturrieta sacó un latigazo desde afuera del área que se estrelló en el travesaño.

Foto: Omar Novoa.

En el complemento la visita mejoró y se acercó con cierto peligro a la meta de Crespo, pero a los 12 del segundo tiempo Cipolletti sentenció la serie y quedó a tiro de las semifinales: Vallejos lanzó un centro cruzado y Acevedo apareció solo en el área chica para ampliar diferencias. Antes, todo Antoniana pidió un supuesto penal por una mano de Yago Piro, aunque el defensor se encontraba de espaldas.

"Federico Acevedo"



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Cuando el visitante todavía se estaba acomodando tras el baldazo de agua fría, Tomás Marchiori tiró una patada de caliente sobre Maxi López y se ganó la tarjeta roja. El volante se fue con bronca del campo de juego y el equipo de Sergio Maza ya se veía prácticamente afuera de la Reválida. En el banco visitante hubo intercambio de insultos y escupitajos entre el cuerpo técnico salteño y la gente ubicada en las tribunas. Por los cruces, el cotejo estuvo dos minutos detenido.

Con superioridad numérica, Cipo se hizo una fiesta en La Visera y el que frotó la lámpara fue el 10: Obregón le puso un pase en cortada impresionante a Almirón, que quedó cara a cara con Juan Cruz Nadal. El delantero enganchó para sacarse de encima al golero, definir con la meta vacía y hacer delirar a los hinchas. Luego de la conquista, el arquero se lesionó y debió entrar Dipp Lizondo, que debutó con 21 años y tuvo sus primeros minutos como profesional en el peor escenario posible.

"Andrés Almirón"



Por el gol del jugador de Cipolletti ante Juventud Antoniana que con este resultado deberá jugar otro año en el Federal A. pic.twitter.com/kqp0yMNjYh — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) November 15, 2026

El Albinegro no sacó el pie del acelerador y el desparpajo de Maxi Ramos estuvo cerca de quedar reflejado en el marcador: disparó desde 30 metros y su tiro se fue apenas afuera. Cipolletti goleó, gustó y sacó pasaje a la próxima fase de la Reválida con el sueño intacto del segundo ascenso. Y ahora, espera por el clasificado con peor ubicación en la tabla general. Hoy demostró que está para pelearle a cualquiera.

La previa de Cipo-Antoniana

Después de un mes lejos de casa, Cipolletti vuelve a jugar en La Visera de Cemento en una tarde que puede marcar otro paso importante en su camino hacia el segundo ascenso a la Primera Nacional. Desde las 15, el equipo de Fabián Enríquez recibirá a Juventud Antoniana por la vuelta de los cuartos de final de la Reválida del Federal A, con una ventaja que buscará hacer valer ante su gente.

El Capataz llega bien posicionado luego del triunfo por 1 a 0 conseguido el domingo pasado en Salta. En un partido trabado y con mucha tensión, Yago Piro apareció a los 41 minutos del segundo tiempo para marcar el único gol y darle al conjunto rionegrino una diferencia valiosa de cara a la definición.

Además, Cipolletti cuenta con ventaja deportiva por haber llegado a la final por el primer ascenso. Por eso, avanzará a semifinales si gana, empata o incluso pierde por un gol de diferencia. El conjunto salteño necesita imponerse por dos tantos para dar vuelta la serie y eliminar al Albinegro.

Síntesis

Cipolletti: Facundo Crespo: Nicolás Trejo, Yago Piro, Cristian González, Víctor Manchafico y Nehuén García; Marcos Pérez, Enzo Vallejos y Brandon Obregón; Federico Acevedo y Andrés Almirón. DT: Fabián Enríquez.

Juventud Antoniana: Juan Cruz Nadal; Jhon Palacios, Isaac Monti, Carlos López, Ángel Gómez; Tomás Assennato, Joaquín Iturrieta, Humberto Esparza, Tadeo Marchiori; Matías Vicedo y Pedro Mune. DT: Sergio Maza.

Goles: PT 24' Brandon Obregón (C), ST 12' Federico Acevedo (C), ST 23' Andrés Almirón.

Cambios: ST al inicio, Pablo Palacios Alvarenga por John Palacios (A); 13' Nicolas Peralta y Maxi López por Vallejos y García (C); 17' Gabriel Taborda por Tomás Assennato (A); 27' Nahuel Luna, Máximo Ramos y Sergio Ranquehue por Acevedo, Obregón y Trejo (C); 28' Facundo Fernández por Pedro Muné (A); 28' Said Dipp Lizondo por Juan Cruz Nadal (A).

Expulsado: 14' Tadeo Marchiori (A).

Árbitro: Franco David Morón.

Cancha: La Visera.