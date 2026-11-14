Jero Ledesma, la joyita regional de 10 años que ya deslumbra en el fútbol nacional

Un histórico club de Primera División le echó el ojo y hasta lo convocó a varias instancias competitivas. Su trayectoria y próximos desafíos.

Con apenas 10 años , Jerónimo Ledesma , oriundo de Cervantes , comienza a dar pasos firmes en el fútbol argentino y a materializar sueños que nacieron cuando tenía solo 4 años . Gracias a su talento, disciplina y constante evolución deportiva, esta verdadera joyita del fútbol rionegrino llamó la atención de los captadores del Club de Gimnasia y Esgrima La Plata , una de las instituciones históricas del país, que ya lo convocó para distintas instancias competitivas.

El recorrido futbolístico de Jerónimo comenzó en la escuelita de fútbol Líbero de Cervantes , donde dio sus primeros toques a la pelota. Posteriormente, continuó su etapa formativa en la escuela 4 de Octubre . En la actualidad, mantiene una intensa actividad deportiva defendiendo los colores de Cervantes Juniors y del Club Argentinos del Norte , espacios clave en su desarrollo técnico y táctico diario.

El punto de inflexión en su corta pero prometedora carrera ocurrió en mayo de este año , cuando el área de captación de Gimnasia y Esgrima La Plata desembarcó en Cervantes para realizar una prueba de jugadores. Jerónimo superó la evaluación con éxito y fue convocado para viajar en junio a La Plata , donde participó de exigentes entrenamientos y pruebas junto a jóvenes talentos de todo el país.

Su rendimiento convenció al cuerpo técnico del "Lobo", lo que le valió nuevas citaciones para integrar los selectivos del club en competencias federales:

Septiembre (Trenque Lauquen): Formó parte del plantel que representó a la institución en un certamen nacional, dejando una gran imagen.

Noviembre (Mendoza): Volvió a ser citado y tuvo una actuación sobresaliente. Fue titular en todos los encuentros y sorprendió a los entrenadores por su versatilidad, ya que logró rendir en un alto nivel desempeñándose en una posición distinta a la que ocupa habitualmente.

Próximos desafíos en el horizonte

Lejos de detenerse, la agenda deportiva de la joven promesa de Cervantes ya tiene marcados los próximos objetivos con la camiseta tripera. En diciembre deberá viajar a San Rafael (Mendoza) para disputar un nuevo compromiso, mientras que en enero dirá presente en un tradicional torneo en Balcarce (Buenos Aires), sumando rodaje y experiencia ante rivales de primer nivel.

El respaldo familiar y el apoyo de la comunidad

Detrás de cada viaje y convocatoria existe un enorme sacrificio cotidiano. Son sus padres quienes afrontan los costos económicos y logísticos que demanda cada traslado, sosteniendo con compromiso el sueño deportivo de su hijo.

En este sentido, la familia Ledesma hizo público a través de Ultimo Momento Noticias su agradecimiento por el respaldo recibido para poder afrontar estos desafíos, destacando especialmente el acompañamiento de la gobernación, del municipio local, de los vecinos y de toda la comunidad del fútbol local en general.

A sus 10 años, Jerónimo Ledesma se erige como un ejemplo de perseverancia e ilusión para los chicos del interior que aspiran a abrirse camino en el deporte profesional, llevando el nombre de Cervantes a las canchas más importantes del país.