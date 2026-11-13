Cipo espera por Antoniana: lo que tenés que saber a dos días del partido

Luego de ganar la ida 1 a 0, el albinegro es favorito porque jugará en casa y tiene ventaja deportiva en caso de empate.

Cipolletti transita las horas previas para una nueva tarde de fútbol en La Visera , por el Torneo Federal A. Después del valioso triunfo conseguido en Salta, el equipo de Fabián Enríquez se enfoca en la revancha ante Juventud Antoniana , con la posibilidad de meterse entre los cuatro semifinalistas que seguirán peleando por el segundo ascenso a la Primera Nacional.

El encuentro se disputará este domingo desde las 15 y el entrenador tendrá algunas novedades importantes para definir la formación. La principal es el regreso de Andrés Almirón , quien ya cumplió la fecha de suspensión y vuelve a estar disponible.

También aparece como alternativa Maximiliano López , recuperado de una larga lesión muscular que lo mantuvo al margen durante varios partidos.

Omar Novoa

La contracara es la situación de Gonzalo Lucero, que todavía no pudo dejar atrás la lesión sufrida después de la final perdida ante San Martín de Formosa y continuará fuera de la convocatoria.

Con esas opciones, Enríquez deberá resolver una cuestión táctica importante: mantener el esquema de tres centrales que utilizó en el partido de ida o regresar a una línea de cuatro defensores. La decisión también puede modificar la ubicación de Almirón, que tiene posibilidades de jugar en el mediocampo si el técnico opta por reforzar esa zona.

Hay una base que parece tener su lugar asegurado. Facundo Crespo estará en el arco, mientras que Trejo, González, Víctor Manchafico y Nehuén García aparecen entre los nombres que se perfilan para la defensa. En el medio, Marcos Pérez, Peralta y Federico Acevedo también cuentan con muchas chances de comenzar desde el arranque.

Los puestos restantes se definirán entre varias alternativas. Yago Piro, que viene de convertir el gol del triunfo en Salta, pelea por un lugar, al igual que Almirón, Sergio Ranquehue, Leandro Vella y Fernando Pettinerolli.

El cuerpo técnico terminará de resolver las dudas en las últimas prácticas antes del encuentro.

Del otro lado, Cipolletti sabe que tiene una ventaja importante para afrontar la revancha. Ganó 1-0 en el Fray Honorato Pistoia y, además, cuenta con ventaja deportiva por haber llegado a la final por el primer ascenso. Por eso, avanzará si gana, empata o incluso pierde por un gol de diferencia. Juventud Antoniana necesita imponerse por dos tantos para eliminarlo.

El árbitro será Franco David Morón, de General Pico. La cuaterna se completará con Oscar Bono, de Junín, como asistente 1; Cristian Pasquettin, también de Junín, como asistente 2; y Leandro Gatica, de Neuquén, como cuarto árbitro. La designación llegó después de una ida marcada por fuertes reclamos de Juventud Antoniana contra el arbitraje de Lucas Cavallero.

Información importante para el público

La expectativa de los hinchas también crece con el correr de las horas. En el club esperan una Visera colmada, en una jornada que puede marcar otro paso importante en la búsqueda de la Primera Nacional. La dirigencia puso en marcha la venta de entradas y el operativo incluirá el programa Tribuna Segura, por lo que será obligatorio concurrir con DNI.

Para Cipo, la cuenta regresiva ya comenzó: con el respaldo de su gente y la ventaja conseguida en Salta, buscará cerrar la serie en casa y seguir en carrera por el ascenso.

El valor de las entradas

El sector platea cuesta $75.000 y $50.000 para menores de 12 años.

La popular sale $50.000.

Damas y los menores de 12 años pagan $30.000.

Jubilados también abonan $30.000

Canje de socios cuesta $25.000.

Canje y venta de entradas

Desde la institución deportiva comunicaron que la venta de entradas y el canje para socios es en el sector de Secretaría. Los horarios son viernes de 8 a 20 horas y sábados de 9 a 19 horas. Mientras que el domingo 15 la venta será boletería desde las 10 de la mañana y hasta el inicio del partido.