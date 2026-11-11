El club Cipolletti tendrá su propio estadio de básquet con una inversión millonaria

El anuncio fue realizado el martes por la noche por la dirigencia del club y el intendente Buteler. El Municipio aportará 420 millones de pesos.

El básquet del Club Cipolletti está cada vez más cerca de cumplir uno de sus mayores anhelos: tener su propio estadio . Después de más de 50 años de espera, la institución albinegra dio un paso fundamental para concretar una obra histórica, justo en el año de su centenario.

Este martes, en la histórica cancha de básquet de la institución, se llevó adelante la firma del convenio entre el Club Cipolletti y la Municipalidad para la construcción de un estadio propio para la disciplina. El proyecto contará con una inversión de 420 millones de pesos , que serán aportados por el Ejecutivo municipal.

El estadio estará ubicado dentro del predio de la institución, sobre calle Mengelle, lindante con el pasaje Kleppe. Según lo informado, la obra tiene previsto comenzar en los próximos días y contará con un plazo inicial de ejecución de ocho meses.

Fotos: Antonio Spagnuolo

Una promesa que empieza a hacerse realidad

Para Luca Mancini, presidente del Club Cipolletti, la firma del convenio va más allá de una nueva obra. Se trata de cumplir un compromiso asumido con una disciplina que durante décadas esperó contar con un espacio acorde a su crecimiento.

“La primera promesa la cumplimos, el techo se reparó. Hoy vamos por esa promesa, ese faltante histórico en el mundo del básquet del Club Cipolletti, desde hace más de 50 años, desde que esta cancha quedó chiquitita”, expresó el dirigente.

El básquet albinegro ha crecido con el paso del tiempo, pero las limitaciones de su infraestructura se transformaron en una dificultad para el desarrollo de la actividad. “Vamos a tener nuestra propia cancha de básquet, con tribunas, vestuarios locales, visitantes y un montón de cosas más, donde vamos a ganar todos los partidos”, manifestó Mancini, entre la emoción y el entusiasmo.

Detrás del proyecto también hay años de trabajo, gestiones y personas que sostuvieron el sueño de ver al básquet de Cipolletti con su propia casa. Uno de ellos es Juan Pablo Andreotti, referente de la disciplina y uno de los principales impulsores de la iniciativa.

“Es un sueño de muchos años, desde que uno entró al club y no podíamos jugar de local. Y hemos logrado esto con la subcomisión de básquet, que realmente laburan, son los que están todo el día acá y los que tienen contenidos a los chicos. Hacen que este deporte sea, como yo siempre digo, de los más lindos”, expresó.

Fotos: Antonio Spagnuolo

Una inversión millonaria para ampliar la infraestructura deportiva

El intendente Rodrigo Buteler participó de la firma del convenio y destacó que la construcción del estadio forma parte de un plan más amplio para fortalecer la infraestructura deportiva de Cipolletti.

“El problema que tenemos hoy es que tenemos la misma infraestructura deportiva de hace 12, 15 años. Nosotros lo empezamos a ver como un problema real y serio, somos cada vez más personas viviendo con la misma infraestructura”, explicó.

En ese sentido, reconoció que el crecimiento de la ciudad obliga a generar nuevos espacios para acompañar la demanda. “Nos empezamos a agolpar para ocupar los espacios deportivos porque no dan abasto. Entonces, dentro de eso, con el director de Deportes, tenemos una obsesión que es ampliar la capacidad deportiva de la ciudad”, señaló.

Buteler también repasó algunas de las iniciativas que impulsa el municipio, entre ellas la construcción de una pista de atletismo, el cerramiento de la segunda pileta del Club Cipolletti, las mejoras en la cancha de hockey de Marabunta y el acompañamiento a las escuelitas deportivas comunitarias.

A estas obras se suman un nuevo gimnasio en el Corpo y un complejo deportivo en el Distrito, que contará con una cancha de fútbol sintético de once jugadores. “Y así estamos con cada uno de los clubes o escuelitas que hacen algún tipo de deporte para ampliar la capacidad”, destacó.

Los 420 millones y el compromiso con el centenario

Durante su discurso, Buteler hizo hincapié en los fondos que permitirán concretar el proyecto. “Es una inversión de la Municipalidad, pero acá siempre hay que poner en valor, y yo trato de hacerlo, al contribuyente. La plata por la que hoy vamos a firmar, que vamos a depositar al Club Cipolletti, es de los 130 mil habitantes de la ciudad”, expresó.

El convenio establece una transferencia de 420 millones de pesos para financiar el inicio de la construcción del estadio. “Vamos a firmar un convenio entre la Municipalidad y el Club Cipolletti, donde la Municipalidad va a transferir 420 millones de pesos en los próximos días para que puedan iniciar la construcción el primero de diciembre del nuevo estadio”, anunció.

Además, el jefe comunal vinculó la decisión con un momento especial para la institución, que el pasado 15 de octubre celebró sus primeros 100 años de vida. “El club cumple 100 años, con lo cual la ciudad y la Municipalidad, con el compromiso que tienen con el club en el centenario, corresponde obviamente que pueda dar un salto de calidad después de 100 años de esfuerzo de tantos dirigentes, tantos deportistas”, concluyó.