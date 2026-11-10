La Visera se alista para otra tarde decisiva: Cipo tiene ventaja y recupera un jugador clave

El Albinegro recibirá a Juventud Antoniana el domingo desde las 15, por la vuelta de los cuartos de final de la Reválida.

Andrés Almirón cumplió la fecha de suspensión y podrá volver en la revancha ante Juventud Antoniana, en La Visera.

Cipolletti regresó de Salta con mucho más que una victoria. El triunfo por 1 a 0 frente a Juventud Antoniana , con el gol de Yago Piro sobre el cierre del encuentro, le permitió dar un paso importante en los cuartos de final de la Reválida del Federal A y alimentar otra vez la ilusión de ascenso.

Ahora, el escenario será La Visera de Cemento . El próximo domingo 15 de noviembre, desde las 15 , el Albinegro recibirá al Santo en una revancha que promete un gran marco de público, similar al que acompañó al equipo durante la semifinal frente a Alvarado.

La semana comenzó con una buena noticia para Fabián Enríquez . Andrés Almirón estará a disposición después de cumplir la fecha de suspensión que le impidió viajar a Salta.

Sebastián Fariña Petersen

El futbolista había recibido tres partidos de castigo por su expulsión en la final ante San Martín de Formosa. Sin embargo, la dirigencia presentó un recurso de reconsideración y consiguió que el Tribunal de Disciplina redujera la sanción a una sola fecha.

La principal incógnita pasa por Gonzalo Lucero, quien se perdió la ida por un desgarro sufrido en la previa al viaje al norte del país.

El cuerpo técnico seguirá de cerca su evolución durante la semana para determinar si puede volver a estar entre los convocados. Lo mismo sucede con Maximiliano López, quien continúa sin conseguir su recuperación al cien por ciento.

Omar Novoa

Antoniana tendrá dos ausencias importantes

En Salta todavía dura la bronca por el partido de ida. Jugadores e hinchas quedaron muy enojados con el arbitraje de Lucas Cavallero y su equipo arbitral por algunas decisiones, como las tres expulsiones y el gol en posición dudosa.

Sergio Maza deberá reorganizar su equipo después de las dos expulsiones que sufrió Juventud Antoniana en el Fray Honorato Pistoia.

Ignacio Sanabria vio dos tarjetas amarillas durante el primer tiempo y dejó al Santo con diez jugadores cuando todavía restaba buena parte del encuentro.

La otra expulsión llegó después del gol de Yago Piro. En medio del tumulto que se produjo sobre el cierre, el arquero Facundo Abraham recibió la tarjeta roja directa por protestar.

Ambos futbolistas estarán ausentes en la revancha, por lo que el entrenador deberá buscar alternativas para afrontar un partido en el que su equipo está obligado a revertir el resultado.

El Santo también viajará en avión

Juventud Antoniana tiene previsto trasladarse a Río Negro por vía aérea, con la intención de evitar un recorrido por tierra de aproximadamente 36 horas.

La decisión es similar a la que tomó Cipolletti para disputar el primer encuentro, cuando la dirigencia consiguió los recursos necesarios para viajar en avión desde Neuquén hasta Salta.

Durante el Nonagonal, Juventud debió trasladarse en colectivo hasta Bahía Blanca para enfrentar a Olimpo, en uno de los trayectos más extensos de aquella etapa.

Esta vez, en una instancia eliminatoria y con la obligación de buscar un triunfo, el cuerpo técnico pretende llegar con el plantel en las mejores condiciones posibles y la dirigencia actuó en consecuencia.