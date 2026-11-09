Ley contra los "trapitos": presentaron un proyecto que contempla hasta 30 días de cárcel

Un proyecto de ley en la Legislatura busca incorporar sanciones en el Código Contravencional de Río Negro para prohibir el trabajo de los trapitos.

La Legislatura de la Provincia de Río Negro analiza un proyecto de ley orientado a modificar el Código Contravencional provincial (Ley 5592) y permitir el accionar de la Policía ante los trapitos que realizan la oferta no autorizada de cuidado de vehículos, reserva de espacios y limpieza de vidrios en la vía pública.

La iniciativa impulsada por los legisladores María Laura Frei y Juan Martín , junto al acompañamiento de Ofelia Irene Stupenengo y Juan Murillo Ongaro , profundiza la postura "anti trapitos" que comenzó a implementarse en distintas localidades de la región.

Este debate provincial toma como eje los antecedentes locales de la ciudad de Cipolletti , donde el Concejo Deliberante aprobó a fines de 2025 una ordenanza para regular la actividad en las esquinas y limitar el accionar no regulado en los semáforos.

El antecedente de Cipolletti y los límites de la ley

Durante el tratamiento de la norma comunal en Cipolletti, distintos funcionarios expusieron las trabas legales a las que se enfrentaban al momento de controlar las arterias. El director del área Legal del Municipio, Sebastián Caldiero, explicó en la sesión que "lo que nosotros buscamos con el proyecto, a pedido del intendente, es ver cómo podemos colaborar desde la Municipalidad para contribuir con la Policía. No hay un tipo contravencional o penal que castigue esa conducta. Eso no existe".

El representante legal remarcó además las limitaciones de las fuerzas policiales al precisar que "antes existían algunas figuras genéricas como desorden en la vía publica, pero ya no existen. Por eso la Policía hasta que no ve un delito no puede actuar". Frente a este panorama, la presidenta del Deliberante, Karina Álvarez, coincidió en que la ordenanza cipoleña requería de una reforma en el Código Contravencional de Río Negro para actuar de forma integral.

En el mismo espacio, el concejal Martín Posse sostuvo que "no se busca criminalizar la vulnerabilidad sino prevenir actos de violencia o de inseguridad vial", mientras que el comisario inspector Javier Yáñez, al frente de la Regional Quinta, valoró el marco normativo al señalar que "nos facilitaría el control preventivo".

Las modificaciones propuestas al Código Contravencional

El proyecto que actualmente estudia la provincia toma como referencia la Ley 6961 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ley 14.486 de la provincia de Santa Fe (promulgada mediante el Decreto 2121/2026). La intención de los redactores es cubrir la brecha existente entre los ruidos o molestias urbanas y los delitos tipificados por el Código Penal.

Entre las incorporaciones normativas figura el artículo 13 bis, el cual declara la reincidencia como agravante expresa en la sentencia, permitiendo elevar las sanciones hasta el doble o triple e imponer días de arresto. Asimismo, el artículo 49 bis dispone multas de 100 a 5000 Unidades Multa (UM), trabajo comunitario de 5 a 120 días o arresto de hasta 30 días para quien mediante hostigamiento o presiones intente obtener un beneficio económico.

Por otro lado, el artículo 49 ter castiga directamente el servicio no autorizado de estacionamiento, guarda, lavado o limpieza de parabrisas, aun cuando la compensación se solicite como voluntaria. Para este caso se suma una pena accesoria de prohibición de concurrencia al lugar por un plazo de hasta 90 días.

Cuándo se duplicarán las sanciones

La reforma impulsada en Río Negro estipula que las penas mínimas y máximas se duplicarán según el contexto del hecho. El primer agravante contempla la actuación coordinada u organizada entre dos o más personas.

De igual manera, se duplicarán las sanciones cuando la actividad se ejerza cerca de espectáculos públicos, eventos masivos, instituciones educativas, hospitales, entidades bancarias, edificios públicos o áreas de estacionamiento medido. La norma también endurece los castigos durante el horario nocturno (de 18 a 6) o cuando las víctimas sean jubilados, mayores de 70 años, personas con discapacidad o existan motivaciones ligadas a la violencia de género