Buscan una familia para una adolescente de 13 años: la convocatoria es a nivel nacional

El Poder Judicial de Río Negro abrió una convocatoria pública nacional para encontrar una familia a una adolescente de 13 años de General Roca.

La Justicia rionegrina busca familias de todo el país para la adopción de una adolescente.

La Justicia de Río Negro , a través de la Unidad Procesal 16 de General Roca , lanzó una convocatoria pública de alcance nacional para encontrar una familia dispuesta a iniciar el proceso de adopción de una adolescente de 13 años . La búsqueda está dirigida a personas solteras, parejas o familias de todo el país que deseen acompañar su crecimiento e integrarla a un entorno estable.

La adolescente se encuentra formalmente en estado de adoptabilidad, lo que significa que la Justicia ya cumplió con todas las condiciones y etapas previas legales. Sin embargo, la medida extraordinaria de convocatoria pública se activó debido a que en el Registro Único de Adoptantes (RUA) no existen legajos inscriptos que se adecúen al grupo etario de la joven. Fue la propia chica quien manifestó expresamente su decisión de que se inicie este proceso para tener una familia.

Actualmente, la adolescente reside en una institución junto a otros niños y jóvenes resguardados por medidas de protección excepcional. Quienes la acompañan destacan que es una joven activa a la que le interesa mucho la práctica deportiva y las actividades al aire libre. Además, cuenta con una marcada vocación solidaria y participa de un grupo que realiza actividades para asistir a personas en situación de vulnerabilidad.

Desde el juzgado remarcaron que el anhelo de la joven por integrarse a un núcleo familiar se ha vuelto fundamental para su desarrollo personal. Al respecto, señalaron que "el deseo de tener una familia propia, la verdad que se ha conformado en una necesidad importante, porque crecer en familia no es lo mismo que crecer en un hogar".

Información de contacto para postularse

Los interesados en obtener mayor información o realizar consultas sobre la convocatoria pueden comunicarse telefónicamente al (0298) 4292050, interno 345. También se encuentra habilitada la vía de contacto por correo electrónico a través de la casilla [email protected].

Desde el Poder Judicial hicieron hincapié en la importancia de difundir el llamado para multiplicar las posibilidades de que la adolescente ejerza su derecho a vivir y crecer en un entorno familiar.