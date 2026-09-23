Tienen 3 y 4 años y necesitan una familia solidaria mientras avanzan hacia la adopción

Los dos hermanitos ya cuentan con dictamen de adoptabilidad y atraviesan la vinculación con su pretensa familia. Buscan un hogar que los acompañe durante esta etapa.

Dos hermanitos de 3 y 4 años atraviesan una etapa determinante de sus vidas y necesitan una familia solidaria que pueda recibirlos temporalmente. El objetivo es brindarles cuidado, contención y estabilidad mientras avanzan en su proceso de vinculación adoptiva .

Los pequeños ya cuentan con dictamen de adoptabilidad y actualmente se encuentran transitando la vinculación con su pretensa familia adoptante. Sin embargo, durante esta instancia necesitan un hogar que pueda acompañarlos y resguardarlos hasta que finalice esta etapa.

La búsqueda apunta específicamente a encontrar una familia solidaria, es decir, personas dispuestas a ofrecerles transitoriamente un espacio seguro, afectuoso y estable. La convocatoria pone el foco en preservar el derecho de ambos niños a crecer acompañados en un entorno familiar.

Por su corta edad, el acompañamiento durante este período resulta especialmente significativo. Los hermanitos necesitan continuar juntos y encontrar un hogar que pueda brindarles cuidados cotidianos, cariño y seguridad mientras se desarrolla el proceso que podría definir su futuro familiar.

Una familia solidaria para acompañar una etapa clave

La convocatoria no busca reemplazar el proceso adoptivo que ya se encuentra en marcha. Los niños están en vinculación con su pretensa familia adoptante y la necesidad actual consiste en encontrar un espacio temporal de protección y acompañamiento durante ese recorrido.

“Una familia solidaria puede ser ese abrazo que necesitan hoy”, destacaron al difundir la búsqueda. También remarcaron que ambos niños “tienen derecho a vivir en familia” y requieren actualmente un espacio que pueda ofrecerles amor, contención y resguardo.

El pedido adquiere una dimensión particular porque se trata de dos hermanos pequeños que atraviesan juntos este proceso. La prioridad está puesta en que puedan contar con estabilidad mientras continúan las instancias correspondientes vinculadas con su futura integración familiar.

El caso se conoce en un contexto en el que la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) mantiene bajo medidas de protección a más de un centenar de niños, niñas y adolescentes alojados actualmente en distintos dispositivos institucionales.

7 de cada 10 chicos institucionalizados están en proceso de adopción

Según los datos informados por la SENAF, actualmente existen 109 niños, niñas y adolescentes alojados en dispositivos institucionales bajo su órbita. De ese total, 78 ya cuentan con sentencia de adoptabilidad y se encuentran en proceso de adopción.

La cifra representa aproximadamente el 72% de la población institucionalizada. En otras palabras, siete de cada diez chicos que permanecen en estos dispositivos ya tienen definida judicialmente su situación de adoptabilidad y avanzan hacia la construcción de un proyecto familiar.

Desde la Secretaría explicaron que cada situación requiere un seguimiento individual. El organismo acompaña las trayectorias de quienes se encuentran bajo medidas de protección y desarrolla diferentes intervenciones destinadas a determinar qué alternativa responde mejor a sus necesidades y derechos.

Cuando las características de un caso determinan que corresponde avanzar hacia la adoptabilidad, la SENAF realiza las intervenciones necesarias y acompaña posteriormente las distintas etapas relacionadas con la posibilidad de construir un nuevo proyecto familiar para el niño, niña o adolescente.

Estefanía Petrella

La institucionalización como una medida transitoria

Desde el organismo provincial remarcaron que la institucionalización debe ser entendida como una medida excepcional y transitoria. Por ese motivo, uno de los objetivos centrales consiste en evitar que la permanencia dentro de los dispositivos se transforme en una situación prolongada sin definición.

En ese marco, se trabaja tanto sobre los nuevos casos en los que debe evaluarse una eventual adoptabilidad como sobre aquellos expedientes que ya comenzaron ese recorrido. Cada proceso presenta características particulares y requiere intervenciones adaptadas a la trayectoria de cada chico.

La finalidad, indicaron desde la SENAF, es que los niños y adolescentes bajo protección institucional puedan recibir una respuesta adecuada y avanzar hacia un proyecto de vida familiar cuando esa alternativa sea la correspondiente de acuerdo con su situación particular.