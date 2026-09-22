Brisa Sofía Borda, surgida de Dina Huapi Rugby Club y actualmente jugando en un club de Córdoba, formó parte del plantel campeón en los Juegos Suramericanos 2026 que se llevan a cabo en diferentes lugares de la provincia de Santa Fe.

La rionegrina que ganó una medalla de oro con la selección argentina en los Suramericanos: "Estoy muy orgullosa".

Este lunes por la tarde se enfrentó el equipo nacional femenino de Rugby Seven a Colombia . El encuentro terminó 33 a 5 y así, el oro quedó para Argentina en la edición de los Juegos Suramericanos 2026 que se llevan a cabo en Santa Fe.

Su formación comenzó en " Dina Huapi Rugby Club " cuando tenía 13 años y es por ello que al momento de la consagración, no dudó en mostrar orgullosa la camiseta de la institución donde hizo sus primeros pasos.

En diálogo con Radio Seis expresó: "El oro es lo que fuimos a buscar. Estoy muy orgullosa. Es mi primera vez en un torneo con el seleccionado. Vengo jugando hace muchos años y por primera vez fui convocada. Estoy muy feliz".

Más rionegrinos que dicen presente en los Juegos ODESUR 2026

La delegación nacional estará conformada por 658 atletas de todo el país, distribuidos en 59 disciplinas, lo que representa la participación argentina más numerosa en la historia de los Juegos. Entre los representantes provinciales habrá cinco becados por Río Negro y un jugador profesional de vóleibol, seleccionados por el Comité Olímpico Argentino.

La Subsecretaria de Desarrollo Deportivo y Articulación Institucional, Guadalupe Gorriti, comentó que la convocatoria de los seis rionegrinos representa “el trabajo de acompañamiento y seguimiento” que la Secretaría de Deporte realiza a través del programa de becas deportivas de mediano y alto rendimiento. “Como provincia estamos orgullosos del esfuerzo que hacen nuestros deportistas y por eso desde la secretaría trabajamos para hacer que su desarrollo deportivo sea un poco más fácil”, agregó la funcionaria.

Vóleibol masculino

Santiago Arroyo, oriundo de Ingeniero Jacobacci, integra la nómina del seleccionado argentino. El deportista profesional viene de consagrarse campeón sudamericano en Cochabamba, Bolivia, donde fue distinguido como el mejor líbero del certamen, venciendo en la final por 3 a 2 a Brasil.

Tiro con arco

El conesino y también becado Iván Nikolajuk integrará las competencias de Compuesto individual masculino, Equipos arco compuesto masculino y Equipos mixtos de arco compuesto. Nikolajuk llega a la cita suramericana con un destacado palmarés de títulos que incluye 9 campeonatos nacionales, 3 sudamericanos y 2 panamericanos, incluyendo el oro individual en la Final Nacional de Tiro con Arco Indoor disputado en el mes de agosto en La Pampa.

Atletismo

Antonio Spagnuolo

La cipoleña Martina Escudero ostenta el récord argentino absoluto de la especialidad con un registro de 2:02.75, alcanzado en 2024 en Ordizia, España. Becada por el Gobierno provincial y cinco veces campeona nacional, Escudero es una de las referentes del atletismo sudamericano y llevará la bandera rionegrina en la pista de Santa Fe.

Canotaje de velocidad

Dos viedmenses estarán presentes. Vicente Vergauven competirá en la modalidad K2 500m mixto, luego de un año de trascendencia internacional en el que disputó la fecha de la Copa del Mundo en Szeged, Hungría. Por su parte, Aramís Sánchez Ayala participará en C1 500m masculino, C2 500m masculino y C1 1000m masculino; el palista de la capital provincial llega tras lograr un destacado 9° puesto en la Final A de su primer Mundial Senior en Polonia, ubicarse 3° en competencias panamericanas y tener una destacada actuación en la Copa del Mundo de Canadá.

Levantamiento de pesas

El barilochense Dante Pizzuti dijo presente en la categoría de hasta 85 kg. El atleta de la Escuela Municipal de Bariloche y becado por la provincia acumula una trayectoria de constante ascenso que incluye el premio Olimpia de Plata, medallas panamericanas y sudamericanas, y presencia en tres Mundiales Junior entre los mejores del mundo.