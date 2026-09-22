La Provincia pondrá $1.029 millones extra por mes para municipios: cómo se repartirán los fondos

El Gobierno provincial financiará una compensación para 14 municipios que registraron crecimiento poblacional, sin recortar los recursos que reciben las demás localidades.

La provincia firmó con intendentes de el nuevo esquema transitorio de coparticipación.

El Gobierno de Río Negro formalizó un nuevo esquema para actualizar los recursos que reciben municipios que registraron cambios demográficos y económicos , pero sin modificar los actuales índices de coparticipación ni reducir los fondos destinados al resto de las localidades.

La iniciativa impulsada por el gobernador Alberto Weretilneck establece una Compensación Financiera Transitoria que inicialmente alcanzará a 14 municipios. Para sostenerla, la Provincia destinará aproximadamente $1.029 millones mensuales adicionales provenientes directamente del Tesoro Provincial.

El mecanismo busca atender el desfasaje generado entre los índices actualmente utilizados para distribuir los recursos y el crecimiento registrado por distintas ciudades , donde el aumento de habitantes también provocó mayores necesidades de servicios, infraestructura y atención municipal.

La propuesta fue presentada luego de varios meses de conversaciones entre el Ejecutivo provincial y los gobiernos municipales. Uno de los puntos centrales del acuerdo consiste en que ninguna localidad pierda recursos para financiar la actualización correspondiente a aquellas que crecieron.

Una compensación sin modificar la coparticipación

La Provincia explicó que el esquema será financiado íntegramente con recursos propios y no modificará la masa coparticipable ni los índices vigentes. De esta manera, los municipios incluidos recibirán fondos adicionales mientras los restantes mantendrán los recursos establecidos actualmente.

“Esta decisión la estamos tomando con sentido común y con responsabilidad; sin diferencias partidarias ni políticas”, sostuvo Weretilneck durante la presentación del mecanismo, acompañado por funcionarios provinciales, intendentes y representantes de distintas localidades rionegrinas.

El mandatario provincial reconoció, además, que el mecanismo constituye una alternativa transitoria frente a una discusión de mayor alcance sobre la distribución de los recursos entre las localidades y las transformaciones demográficas ocurridas durante los últimos años.

“Este acuerdo no es lo ideal, pero es lo posible, para que aquellas ciudades que efectivamente han crecido tengan al menos una compensación para los mayores gastos y la mayor demanda”, explicó el Gobernador durante el encuentro.

Según la información oficial, los recursos adicionales tendrán una actualización semestral vinculada a la evolución positiva del IVA y de Ingresos Brutos. Por ese motivo, el monto que deberá aportar el Tesoro provincial podrá modificarse durante la vigencia del sistema.

Cipolletti, entre las ciudades alcanzadas

Entre los 14 municipios comprendidos por la compensación se encuentra Cipolletti. Según los montos iniciales informados previamente por el Gobierno provincial, la ciudad incorporará aproximadamente $3.832 millones adicionales por año mediante este nuevo mecanismo de distribución.

También serán alcanzados Bariloche, Fernández Oro, El Bolsón, Dina Huapi, Catriel, Cervantes, Los Menucos, General Roca, Comallo, Ramos Mexía, Darwin, Guardia Mitre e Ingeniero Huergo. En conjunto, la proyección inicial supera los $12.347 millones anuales.

El ministro de Gobierno y Trabajo, Agustín Ríos, destacó que la alternativa surgió después de conversaciones con los intendentes. “No queríamos resolver una inequidad generando otra”, señaló al explicar los criterios utilizados para avanzar con la propuesta.

“Por eso construimos una salida en la que algunos municipios pueden mejorar sus recursos sin que eso signifique quitarle fondos a otro”, agregó Ríos sobre uno de los principales puntos del acuerdo alcanzado entre la Provincia y los gobiernos locales.

El proyecto llegará a la Legislatura

El esquema todavía deberá atravesar una instancia legislativa. Weretilneck confirmó que el proyecto de modificación legal será enviado a la Legislatura de Río Negro para comenzar su tratamiento en la plenaria de comisiones y posteriormente avanzar hacia su discusión en sesión.

De acuerdo con el cronograma anunciado el lunes 21 de septiembre, la iniciativa será analizada este martes en la plenaria de comisiones y está previsto que llegue al recinto durante la sesión convocada para el jueves.

La compensación tendrá carácter transitorio. Su vigencia se extenderá hasta que Río Negro sancione una nueva Ley de Coparticipación Municipal o hasta que un nuevo Censo Nacional produzca una modificación de las variables utilizadas para distribuir los recursos entre las localidades.

La presentación contó con la participación de intendentes de distintas fuerzas políticas, entre ellos Rodrigo Buteler, de Cipolletti; María Emilia Soria, de General Roca; Walter Cortés, de Bariloche; Marcos Castro, de Viedma; Gustavo Amatti, de Fernández Oro; y otros jefes comunales.

También participaron representantes de distintas Comisiones de Fomento, que firmaron sus respectivos convenios. El objetivo planteado por el Ejecutivo provincial es establecer una respuesta provisoria a los cambios poblacionales mientras continúa pendiente una actualización integral del régimen de coparticipación municipal.