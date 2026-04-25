Gustavo Amati reclamó por la coparticipación: "Es momento que Fernández Oro reciba lo que merece"

El nuevo índice de distribución de fondos se basa en el Censo 2022. La radicación de familias y la expansión de la localidad, un factor determinante en un esquema sin actualizar desde 1991.

Gustavo Amati, el intendente de Fernández Oro reclamó por una nueva convocatoria para analizar la actualización de los índices de coparticipación.

El intendente de Fernández Oro , Gustavo Amati le reclamó públicamente al gobierno provincial que se retomen las reuniones de jefes comunales para el tratamiento del nuevo índice de coparticipación . El mandatario local solicitó que se reinicien los encuentros para analizar la actualización de los aportes provinciales de la coparticipación . Amati explicó que envió una carta al gobernador Alberto Weretilneck junto al intendente de El Bolsón y Dina Huapi para expresar la necesidad de que se convoque a una nueva mesa de trabajo.

“Fernández Oro viene perdiendo mucho dinero hace mucho tiempo, recibiendo una coparticipación que no es la adecuada” indicó Amati.

El jefe comunal valoró la decisión del mandatario de revisar los montos según el crecimiento de las ciudades, basándose en el Censo 2022 , un índice que favorecerá a la localidad debido al crecimiento exponencial que tuvo a partir de la radicación de numerosas familias del Alto Valle.

"Le enviaremos una carta al gobernador para que retome las mesas de negociación y de diálogo. Valoro muchísimo las mesas de trabajo que ya se realizaron con diferentes intendentes en diferentes localidades. Necesitamos una nueva convocatoria a todos los intendentes de Río Negro para que los municipios que mayor crecimiento tuvimos en los últimos años, podamos ajustar ese índice que tanto necesitamos" expresó el intendente.

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"Fernández Oro es una localidad que viene perdiendo muchísimo dinero hace muchísimos años. Por eso le pedimos al gobernador para que haga una nueva convocatoria para avanzar con la actualización del índice de coparticipación”.

Fernández Oro recibiría un aumento del 54% de coparticipación: las claves del crecimiento de la ciudad

La Municipalidad de Fernández Oro podría recibir el aumento cercano al 54% en los fondos de coparticipación provincial, un incremento vinculado al crecimiento demográfico de la localidad y la actualización del esquema de distribución basado en el Censo 2022 que impulsa el Gobierno de Río Negro. El anuncio fue confirmado por el intendente Gustavo Amati a medios locales, tras su participación en la mesa de trabajo junto a los intendentes del Alto Valle.

Primera reunión de Coparticipación con intendentes del Alto Valle

El anuncio se realizó después de la primera mesa de trabajo que tuvo lugar en Villa Regina y contó con la participación de los jefes comunales de la provincia y del Ministro de Gobierno y Trabajo, Agustín Ríos. En la reunión se analizó el nuevo esquema de coparticipación municipal, un rediseño que no se modifica hace más de tres décadas.

Fernández Oro aéreo El crecimiento de la localidad, sumado al nuevo índice de distribución de fondos, generaría un incremento del 54% de coparticipación provincial para Fernández Oro.

El jefe comunal explicó que el nuevo índice deberá atravesar la aprobación de la Legislatura de Río Negro para su entrada en vigencia. Ese proceso legislativo definirá la actualización se definirá con los nuevos índices poblacionales y económicos.

Amati explicó que el encuentro permitió abrir una instancia de diálogo entre los gobiernos locales y que el Ejecutivo provincial avance en la primera etapa de consenso. “Se pudo dialogar y debatir en buen sentido, y logramos un acuerdo en esta primera etapa” explicó el jefe comunal.

Un esquema sin actualizar hace 30 años

El intendente también destacó el rol del gobernador Alberto Weretilneck, a quien le atribuyó la decisión política de comenzar a saldar esta deuda histórica con los municipios. “Es una decisión muy importante del gobernador empezar a actualizar un sistema que llevaba décadas sin cambios. Tal como dijo el gobernador acá la provincia no va a quitar recursos a ningún municipio" indicó.

El mandatario municipal también vinculó el incremento de los fondos de coparticipación al crecimiento que experimentó Fernández Oro en los últimos años. La localidad transitó la llegada de cientos de familias, jóvenes y personas que decidieron radicarse en Oro, ese aumento se refleja en los barrios nuevos que se desarrollaron en la última década.

EDERSA en Fernandez Oro.png Fernández Oro. Gentileza

El crecimiento constante de Fernández Oro en la última década

Amati también agradeció a todo el pueblo de Fernández Oro, destacando que “cada vecino y cada sector de la comunidad hizo su parte para poder lograr este nuevo índice de coparticipación que la ciudad viene reclamando desde hace muchos años”.

La reunión sobre la actualización del índice tuvo lugar el jueves 5 en Villa Regina, hoy viernes se realizará en Viedma con los municipios de la Zona Atlántica. El martes 10 de marzo se llevará adelante en Bariloche con los municipios de El Bolsón, Dina Huapi y Ñorquinco. Mientras que el miércoles 11 de marzo tendrá lugar en Los Menucos junto a Los Menucos, Pilcaniyeu, Comallo, Valcheta e Ingeniero Jacobacci.

La necesidad de actualizar los fondos de coparticipación

Durante la jornada, equipos técnicos de Hacienda y Rentas detallaron que el cambio principal consiste en reemplazar los datos poblacionales del Censo de 1991 por los registros censales actuales, con el objetivo de reflejar con mayor precisión la realidad demográfica de cada municipio.

ECP FERNANDEZ ORO (120) El crecimiento de Fernández Oro implicaría la actualización de los fondos de coparticipación en un 54%. Estefania Petrella

El sistema vigente establece que el 40% de la masa coparticipable se distribuye según la población, otro 40% en función de la recaudación provincial generada en cada jurisdicción y el 20% restante se reparte en partes iguales entre todas las localidades. Con la actualización de esos datos, ciudades que crecieron de forma acelerada podrían recibir una mayor cantidad de recursos.

Desde el Ejecutivo provincial ratificaron además que la masa total de fondos no se reducirá, sino que el proceso busca únicamente actualizar los índices para adecuarlos a la realidad actual de una provincia que experimentó cambios demográficos y económicos en los últimos 30 años.