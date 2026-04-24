Alarma en Cipolletti: fuerte operativo por un escape de gas en uno de los ingresos

Los trabajos en la obra en la intersección de la Ruta 65 y Circunvalación provocó la ruptura de un caño. Actualmente trabajan en el lugar.

La máquina rompió un caño de gas en la intersección de Circunvalación y Ruta 65.

La tranquilidad de este viernes se vio interrumpida por un fuerte operativo que provocó el despliegue de trabajadores municipales, personal de Defensa Civil , una dotación de bomberos y agentes de Camuzzi ante un escape de gas . El incidente sucedió cuando una máquina rompió un caño de gas durante su intervención en la obra.

El incidente sucedió cerca de las 16:45 , en la intersección de la Ruta N°65 y Circunvalación , cuando la maquinaria municipal quebró la cañería del servicio de gas y provocó una importante pérdida del fluido gaseoso. El peligro que revistió el escape de gas y el área de tránsito intenso, activó el operativo preventivo para garantizar la seguridad de los conductores y transeúntes.

El accidente se produjo cuando una máquina rompió el caño principal de gas.

La máquina rompió el caño principal

Gonzalo Cardozo, integrante del Cuartel de Bomberos de Cipolletti en declaraciones a LM Cipolletti explicó: “Fuimos convocados 16:45 para realizar tareas preventivas ahí en Circunvalación y Ruta 65. Una máquina realizando trabajos provocó la ruptura de un caño, al parecer el principal”.

WhatsApp Image 2026-04-24 at 19.59.15 El episodio sucedió a las 16:45 de la tarde.

Los bomberos acudieron al lugar únicamente para realizar tareas preventivas. El rápido operativo se desplegó en la zona debido al peligro de la escena, a partir del quiebre del caño principal y la cercanía con la estación de Servicio Shell. Según informó personal municipal, la pérdida de gas estaría controlada.

“En ese momento se encuentra trabajando una dotación y personal de Camuzzi, Defensa Civil y personal dependiente en la materia. Nosotros fuimos convocados para realizar tareas preventivas” concluyó Cardozo.