Alarma en Cipolletti: fuerte operativo por un escape de gas en uno de los ingresos
Los trabajos en la obra en la intersección de la Ruta 65 y Circunvalación provocó la ruptura de un caño. Actualmente trabajan en el lugar.
La tranquilidad de este viernes se vio interrumpida por un fuerte operativo que provocó el despliegue de trabajadores municipales, personal de Defensa Civil, una dotación de bomberos y agentes de Camuzzi ante un escape de gas. El incidente sucedió cuando una máquina rompió un caño de gas durante su intervención en la obra.
El incidente sucedió cerca de las 16:45, en la intersección de la Ruta N°65 y Circunvalación, cuando la maquinaria municipal quebró la cañería del servicio de gas y provocó una importante pérdida del fluido gaseoso. El peligro que revistió el escape de gas y el área de tránsito intenso, activó el operativo preventivo para garantizar la seguridad de los conductores y transeúntes.
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La máquina rompió el caño principal
Gonzalo Cardozo, integrante del Cuartel de Bomberos de Cipolletti en declaraciones a LM Cipolletti explicó: “Fuimos convocados 16:45 para realizar tareas preventivas ahí en Circunvalación y Ruta 65. Una máquina realizando trabajos provocó la ruptura de un caño, al parecer el principal”.
Los bomberos acudieron al lugar únicamente para realizar tareas preventivas. El rápido operativo se desplegó en la zona debido al peligro de la escena, a partir del quiebre del caño principal y la cercanía con la estación de Servicio Shell. Según informó personal municipal, la pérdida de gas estaría controlada.
“En ese momento se encuentra trabajando una dotación y personal de Camuzzi, Defensa Civil y personal dependiente en la materia. Nosotros fuimos convocados para realizar tareas preventivas” concluyó Cardozo.
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