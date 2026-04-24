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Alarma en Cipolletti: fuerte operativo por un escape de gas en uno de los ingresos

Los trabajos en la obra en la intersección de la Ruta 65 y Circunvalación provocó la ruptura de un caño. Actualmente trabajan en el lugar.

Fotografía: Antonio Spagnuolo. 

Fotografía: Antonio Spagnuolo. 
La máquina rompió un caño de gas en la intersección de Circunvalación y Ruta 65. 

La máquina rompió un caño de gas en la intersección de Circunvalación y Ruta 65. 

La tranquilidad de este viernes se vio interrumpida por un fuerte operativo que provocó el despliegue de trabajadores municipales, personal de Defensa Civil, una dotación de bomberos y agentes de Camuzzi ante un escape de gas. El incidente sucedió cuando una máquina rompió un caño de gas durante su intervención en la obra.

El incidente sucedió cerca de las 16:45, en la intersección de la Ruta N°65 y Circunvalación, cuando la maquinaria municipal quebró la cañería del servicio de gas y provocó una importante pérdida del fluido gaseoso. El peligro que revistió el escape de gas y el área de tránsito intenso, activó el operativo preventivo para garantizar la seguridad de los conductores y transeúntes.

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El accidente se produjo cuando una m&aacute;quina rompi&oacute; el ca&ntilde;o principal de gas.

El accidente se produjo cuando una máquina rompió el caño principal de gas.

La máquina rompió el caño principal

Gonzalo Cardozo, integrante del Cuartel de Bomberos de Cipolletti en declaraciones a LM Cipolletti explicó: “Fuimos convocados 16:45 para realizar tareas preventivas ahí en Circunvalación y Ruta 65. Una máquina realizando trabajos provocó la ruptura de un caño, al parecer el principal”.

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El episodio sucedi&oacute; a las 16:45 de la tarde.&nbsp;

El episodio sucedió a las 16:45 de la tarde.

Los bomberos acudieron al lugar únicamente para realizar tareas preventivas. El rápido operativo se desplegó en la zona debido al peligro de la escena, a partir del quiebre del caño principal y la cercanía con la estación de Servicio Shell. Según informó personal municipal, la pérdida de gas estaría controlada.

“En ese momento se encuentra trabajando una dotación y personal de Camuzzi, Defensa Civil y personal dependiente en la materia. Nosotros fuimos convocados para realizar tareas preventivas” concluyó Cardozo.

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