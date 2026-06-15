El Municipio comenzó a instalar cámaras de seguridad en las plazas de Cipolletti

El Municipio de Cipolletti comenzó a instalar cámaras de seguridad para mejorar el monitoreo en la plazas. La primera se instaló en un lugar de numerosos reclamos.

La Municipalidad , a través de la secretaría de Fiscalización , comenzó con la colocación de nueva tecnología destinada a reforzar el control de los espacios públicos de la ciudad. El despliegue de estos dispositivos busca fortalecer las tareas de fiscalización y control urbano a nivel local.

La primera etapa de los trabajos se consolidó el viernes 12 con la instalación de cámaras de monitoreo en la plaza Montelpare (“del Arroba”), ubicada en el barrio Jorge Newbery . Estas tareas forman parte de un Plan que ya está en marcha y que contempla la colocación de más de 20 cámaras en diferentes espacios públicos de la ciudad.

Al respecto, Diego Zuñiga , secretario de Fiscalización , indicó que el objetivo es "incorporar herramientas tecnológicas que permitan supervisar y mejorar el control sobre situaciones que afectan la convivencia y el cuidado de los espacios públicos, como: el arrojo indebido de basura generando microbasurales, maniobras de tránsito no permitidas, hechos de vandalismo, daño al mobiliario urbano, entre otros".

Desde el área aclararon que estas cámaras no reemplazarán las tareas que realizan habitualmente los inspectores municipales, sino que su función principal permite mejorarlas y complementarlas. De esta manera, el gobierno local proyecta el desarrollo de un sistema propio de monitoreo urbano.

camaras plaza (1) El Municipio instalará cámaras de seguridad en distintas plazas de Cipolletti.

Un esquema complementario enfocado en las competencias locales

Este nuevo equipamiento tecnológico se conforma como un sistema complementario al trabajo que ya realizan las fuerzas de seguridad y los centros de monitoreo existentes. Sin embargo, su enfoque estará centrado exclusivamente en las competencias que le corresponden al municipio.

Entre los ejes principales de control se destacan el cuidado del espacio público, la limpieza urbana, la seguridad vial, el control de actividades indebidas y la protección de la infraestructura comunitaria.

Cómo seguirá la instalación de las cámaras de seguridad

El plan de conectividad y control se ejecutará de forma gradual. Según se informó oficialmente, las nuevas cámaras serán instaladas progresivamente en plazas, espacios recreativos, sectores que cuenten con antecedentes de microbasurales y diferentes puntos estratégicos donde se requiera reforzar las tareas de control y prevención urbana.