Detienen a un neuquino por intentar robar una camioneta en General Roca

Un joven de Neuquén fue detenido en Roca tras intentar robar una camioneta en pleno centro. También demoraron a otro hombre por sustraer calzado de un comercio.

La tranquilidad de la mañana en el centro de General Roca se vio alterada por un intento de robo que tuvo como protagonista a un joven proveniente de Neuquén capital, quien fue sorprendido cuando intentaba sustraer una camioneta estacionada.

El hecho se registró en inmediaciones de las calles Buenos Aires y Tucumán , cuando personal de la Brigada Motorizada de Apoyo ( BMA ) detectó la presencia de dos hombres que habrían forzado la apertura de una camioneta Toyota Hilux perteneciente a un vecino del sector. La situación fue advertida en el marco de recorridas preventivas que se realizaban en la zona.

La intervención policial se dio gracias al rápido accionar de la BMA y coordinación con otras dependencias.

Intento de robo y rápida intervención policial

A partir de la alerta inicial, se dio aviso inmediato a los móviles de la Policía de Río Negro que se encontraban desplegados en cercanías. Minutos después, efectivos de la BMA informaron que uno de los sospechosos se desplazaba por calle Buenos Aires en dirección sur, lo que permitió coordinar un operativo cerrojo.

Con esos datos, personal de la Comisaría 3° logró interceptar al joven en la intersección de Córdoba y San Martín. Tras su identificación, se confirmó que era oriundo de Neuquén Capital, lo que generó aún más atención en torno al caso por tratarse de una persona proveniente de otra jurisdicción.

El sospechoso fue trasladado a la unidad policial, mientras que en el lugar del intento de robo trabajó personal del Gabinete de Criminalística, que llevó adelante las pericias correspondientes para determinar cómo se produjo la apertura del vehículo y si hubo participación de otras personas.

La fiscal de turno fue notificada de lo ocurrido y dispuso que el joven permanezca aprehendido bajo la figura de tentativa de hurto, mientras continúan las actuaciones judiciales para avanzar en la investigación. En tanto, el segundo involucrado logró darse a la fuga.

Policía General Roca El hombre fue detenido y puesto a disposición de la Justicia, mientras que el segundo involucrado se dio a la fuga.

Preocupación por la modalidad delictiva

El intento de sustraer una camioneta en una zona céntrica y en horario matutino refuerza la preocupación de vecinos y comerciantes por este tipo de maniobras, que suelen ejecutarse con rapidez y en cuestión de minutos. La modalidad, que implica abrir vehículos estacionados para sustraerlos o robar pertenencias, viene siendo objeto de seguimiento por parte de las fuerzas de seguridad.

Desde el ámbito policial destacaron que el rápido accionar de los efectivos permitió evitar que el hecho se concretara, además de lograr la detención de uno de los implicados. También remarcaron la importancia de las “tareas de prevención y patrullaje constante en sectores clave de la ciudad”.

Robo calzado roca detenido Personal policial logró detener a un hombre por sustraer zapatillas de una vidriera en un comercio de General Roca.

Otro hecho delictivo en pocas horas

Horas previas, se registró otro episodio en General Roca que también derivó en una detención. En este caso, personal de la Subcomisaría 69° demoró a un hombre que había sustraído calzado exhibido en la vereda de un comercio ubicado sobre calle San Juan.

El procedimiento se inició mientras los efectivos realizaban recorridas preventivas y fue clave el aviso de un familiar del propietario del local, quien alertó sobre la huida del sospechoso. Gracias a esa rápida comunicación, el individuo fue interceptado a pocos metros con el elemento robado en su poder.

Posteriormente, el calzado fue secuestrado en presencia de testigos y se dio intervención a la Fiscalía de turno, que dispuso las actuaciones correspondientes en el marco de la causa.