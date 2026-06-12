Explosiva denuncia por acoso laboral en un comercio de Cipolletti

Un video publicado en Tik Tok relata los episodios que vivieron dos ex empleadas de un autoservicio. Las mujeres describen comentarios sobre su cuerpo y propuestas de índole sexual.

Se trata de un autoservicio ubicado en la zona norte de Cipolletti, en la intersección de las calles Falucho y Esmeralda.

Un video difundido en la red social Tik Tok por dos ex empleadas de un autoservicio de Cipolletti generó conmoción, luego de que ambas relataron presuntas situaciones de acoso laboral , comentarios sobre su cuerpo y propuestas de índole sexual durante la jornada de trabajo. Las mujeres realizaron la denuncia en la Fiscalía N°3 y ya iniciaron las actuaciones correspondientes.

Se trata de un comercio ubicado en el norte de la localidad, en la intersección de las calles Falucho y Esmeralda . Las mujeres denunciaron al propietario del local, acusándolo de realizar comentarios inapropiados, realizar alusiones a su vida privada y expresiones sobre su aspecto físico.

La denunciante, Celeste Mardones, realizó la denuncia por acoso laboral en la Fiscalía N°3 en contra del propietario del supermercado. También acusaron de cómplice a una mujer, considerada “la mano derecha” del dueño, al señalar que la encargada tenía conocimiento de las acciones del hombre y no realizó ningún tipo de intervención para proteger a las empleadas.

Las mujeres denunciaron presuntas propuestas de índole sexual y comentarios sobre su cuerpo

Fuentes judiciales confirmaron la existencia de la denuncia en la Fiscalía N°3 y el inicio de las actuaciones. Las primeras diligencias serán notificar al denunciado y posteriormente comenzarán las entrevistas a las víctimas.

Una de las ex empleadas, Celeste Mardones de 20 años, expresó que comenzó a trabajar en septiembre de 2025 y que los inconvenientes aparecieron después de los dos meses. “El dueño empezó con comentarios inapropiados, siempre refiriéndose a lo sexual. Comentando intimidades sobre él, seguido de comentarios hacia mi cuerpo, diciendo que yo le gustaba porque me mostraba” explicó.

La ex trabajadora explicó que el propietario del comercio aprovechaba el horario laboral para realizar presuntos comentarios de índole sexual y haciendo alusión a la esfera personal de sus empleadas. “Un día llegué con un chupón y empezó a decir cosas como: No porque te sientas sola te tenés que ir a encamar enseguida. Siendo que mi vida personal no le incumbe”.

Las ex empleadas relataron presuntas irregularidades laborales

La joven también aseguró que el reducido espacio de trabajo favorecía situaciones incómodas durante la circulación del personal. Además, indicó que tanto ella como sus compañeras percibían que las cámaras de vigilancia apuntaban de forma directa hacia su cuerpo, en vez de apuntar a lugares claves como la entrada, los pasillos o la zona de acceso al comercio.

“El lugar de trabajo es muy estrecho porque nosotras atendemos del otro lado y él cada vez que pasaba aprovechaba la situación para apoyar su miembro sobre el cuerpo de las empleadas. Te decía quedate quieta, yo paso” indicó la denunciante.

La Esmeralda y Perú El comercio denunciado está ubicado en la intersección de la calle Falucho y Esmeralda.

Entre los cuestionamientos expuestos en el video, las ex trabajadores mencionaron supuestas condiciones laborales irregulares. Las mujeres relataron que cumplían jornadas laborales mayores a las 8 horas obligatorias, que los francos tenían restricciones para ser utilizados y que no se abonaban las horas extras de los domingos o feriados.

“Nosotras trabajamos de lunes a lunes, un franco por semana, solamente te lo podías tomar de lunes a jueves, los feriados y domingos no te lo pagan doble y nunca terminas trabajando 8 horas, siempre trabajabas más tiempo” agregó Mardones.

Incluso, las mujeres señalaron presuntas irregularidades vinculadas a la comercialización de productos vencidos, borrar la fecha de vencimiento de los paquetes, entre otras infracciones. También agregaron que las condiciones de higiene del lugar eran presuntamente deficientes ya que señalaron la presencia de cucarachas en el local.

La denuncia por acoso laboral tuvo como origen presuntas situaciones que habrían pasado durante el horario laboral. Una ex trabajadora del supermercado relató que su jefe le habría hecho la propuesta de mantener relaciones sexuales, entre otros comentarios de índole sexual.

“Yo entré a trabajar hace 6 meses pero hace dos meses que el dueño empezó con comentarios sexuales, invitándome a tener relaciones con él y varias cosas más. Apoyándonos el miembro en nuestro cuerpo cuando pasa por el mostrador. Somos varias las chicas que sufrimos esto y las denuncias correspondientes ya las realizamos” concluyó Mardones.