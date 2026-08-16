Fresco, húmedo y soleado: así estará el clima este domingo en el Alto Valle

Las bajas temperaturas seguirán en la región, aunque no hay anuncio de lluvias. En la cordillera será una jornada con nevadas y lluvias.

El domingo amaneció con una intensa neblina en la zona del Alto Valle, luego de la copiosa lluvia del sábado. El fenómeno, que redujo notablemente la visibilidad pero que se disipó con la salida del sol, estuvo acompañado por una temperatura de apenas 4 grados por lo que, en conspiración con la alta humedad, el frío se hizo sentir.

La jornada transcurrirá luminosa, con una máxima que llegaría a los 13º. Al caer la noche el cielo se tornará nuboso, con un descenso de la temperatura, indica el anticipo del Servicio Meteorológico Nacional.

La probabilidad de lluvias es baja (10%), mientras que el viento predominante del sur no superará los 22 km/h.

Para el lunes el pronóstico es similar, aunque el termómetro marcará una máxima de 9º.

A partir del martes las condiciones meteorológicas mejorarán notablemente. El sol se hará sentir con mayor intensidad, aunque con cierta nubosidad, y la temperatura se elevará hasta los 18º. El viernes nuevamente volverá el frío con una máxima de 8º y así continuará durante el fin de semana. En ese lapso no se esperan precipitaciones.

Nieve y lluvia en la cordillera

En la región cordillerana rionegrina será un día en el que la caída de nieve y lluvia será una constante desde la mañana a la noche, tanto en Bariloche como en El Bolsón. También perdurará el frío, con una mínima de 4º y vientos de distintas direcciones de hasta 22km/h.

Para el lunes, martes y miércoles no se anticipan precipitaciones, pero continuará fresco con temperaturas bajo cero. El jueves volverían otra vez las lluvias y nevadas hasta horas de la noche. El viernes amanecerá nublado, y persistirá el frío.

Inestable en la Línea Sur

En la región de Maquinchao, Línea Sur provincial, el domingo iniciará nublado, pero con el transcurrir las horas caerá lluvia y nieve que se mantendrán hasta llegada la noche. La temperatura mínima marcará -2º y la máxima 6. En tanto que el viento no superará los 31 km/h. El resto de la semana seguirá fresco, pero sin precipitaciones.

Mientras que en la Costa Atlántica, puntualmente Viedma y San Antonio, la temperatura rondará entre los 7 y 13º con vientos de hasta 31 km/h con ráfagas de 50.

Promediando la semana habrá períodos de sol.