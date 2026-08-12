La escracharon ''in fraganti'' tirando basura y salió a pedir disculpas
En los últimos días se viralizó la fotografía de una mujer que descargaba material forestal a orillas del río Quemquemtreu. Las redes se hicieron eco de la acción y terminó pidiendo disculpas a través de una ''carta de lectores''.
Una fuerte repercusión generó en los últimos días la difusión de una fotografía que mostraba a una camioneta descargando material forestal a orillas del río Quemquemtreu. Ante la indignación provocada en la comunidad, la responsable del vehículo, Mónica Figueroa, remitió una carta de lectores para asumir la responsabilidad del hecho y pedir disculpas públicas a los vecinos.
En su descargo, la vecina reconoció el impacto negativo de su accionar sobre el entorno natural y valoró el esfuerzo que realizan tanto la comunidad como el municipio para mantener limpios los espacios públicos. "He cometido un error por desconocimiento y quiero expresar que este comportamiento no me representa en valores éticos, ni morales, ni en el respeto que tengo por nuestra localidad", manifestó.
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Asimismo, Figueroa se comprometió formalmente a retirar los residuos depositados en la ribera y a no repetir este tipo de conductas en el futuro. Finalmente, agradeció a quienes le señalaron la falta, catalogando lo sucedido como un aprendizaje para actuar con mayor conciencia ambiental y responsabilidad ciudadana de ahora en adelante.
Los usuarios de redes que vieron el descargo tuvieron opiniones divididas respecto de si se trataba de un acto genuino o que las disculpas eran producto de haber sido registrada al momento de accionar.
Vecinos han denunciado que el barrio Usina denuncia un basurero a cielo abierto
En reiteradas oportunidades, habitantes de el barrio ''Usina'' han denunciado que otros vecinos de la costanera arrojan basura de manera indiscriminada a la costa del río Quemquemtreu y en algunos casos arrojan bolsas al agua.
El nivel de acumulación de basura ha sido asociado a la aparición de roedores.
El río Quequemtreu es patrimonio natural de El Bolsón
Desde el año 2014, el Concejo Deliberante de la localidad rionegrina aprobó por unanimidad declarar al río Quemquemtreu - que atraviesa a la ciudad de norte a sur-, como patrimonio natural, ambiental y cultural.
Epuyén: convocan a una caminata comunitaria para limpiar las costas de lagos y arroyos
La actividad será el lunes 17 de agosto y tendrá como punto de encuentro la garita del arroyo Pedregoso, en la zona del lago.
Quienes recorren diariamente la localidad de Epuyén convocaron a una caminata comunitaria para pasear por las costas de lagos y arroyos de la zona, con el objetivo de transitar por tierras públicas y realizar tareas de limpieza. La actividad será el lunes 17 de agosto a las 14, con encuentro en la garita del arroyo Pedregoso, en la zona del lago.
La intención de quienes organizan la actividad es recorrer el arroyo Pedregoso y el arroyo Blanco, además de realizar tareas de limpieza en sus costas. Otro de los trabajos previstos será retirar pequeños pinos que se propagaron después del incendio y que todavía pueden ser extraídos de raíz de manera manual.
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