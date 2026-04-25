Imputaron a un hombre en Río Negro por pagar con una tarjeta robada en un kiosco

Un hombre quedó bajo investigación por realizar compras con una tarjeta de débito ajena en un comercio céntrico. La víctima había sufrido el robo de su billetera en el transporte público.

La Justicia imputó a un hombre por haber utilizado una tarjeta de débito ajena para realizar compras en un comercio de Bariloche , en un caso que volvió a poner bajo la lupa el uso fraudulento de medios de pago tras robos en la vía pública. La maniobra habría ocurrido luego de que la víctima sufriera la sustracción de su billetera mientras viajaba en transporte público.

El episodio ocurrió el 27 de agosto de 2025 por la tarde, en un comercio ubicado sobre calle Tiscornia al 100. De acuerdo a la acusación formulada por la Fiscalía , el imputado habría concretado al menos dos transacciones utilizando una tarjeta de débito perteneciente a una mujer, sin contar con su autorización . El uso indebido del plástico se produjo luego de que la víctima sufriera el robo de su billetera mientras viajaba en transporte públic o , lo que derivó en un perjuicio económico directo.

Las pruebas que sostienen la imputación

La investigación avanzó a partir de la denuncia radicada por la damnificada, a la que se sumaron una serie de elementos probatorios considerados clave para la formulación de cargos. Entre ellos, se encuentran los registros de las operaciones realizadas, testimonios de empleados del comercio donde se efectuaron las compras, informes de comunicaciones y un análisis técnico elaborado por el Cuerpo de Investigación Judicial. Este último permitió identificar al presunto autor de las transacciones, reconstruyendo su accionar tras el hecho.

Durante la audiencia, la defensa pública penal no presentó objeciones a la apertura de la investigación ni al plazo requerido por la Fiscalía, lo que permitió avanzar sin dilaciones en esta etapa inicial del proceso. Además, dejó abierta la posibilidad de explorar una salida alternativa, un mecanismo previsto en el sistema judicial que, bajo determinadas condiciones, puede evitar la instancia de juicio.

La resolución judicial y la calificación del delito

El juez de garantías interviniente resolvió tener por formulados los cargos al considerar que la acusación fiscal describió de manera clara y precisa las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se habría cometido el hecho. Asimismo, valoró los elementos de convicción reunidos hasta el momento, los cuales, en esta etapa preliminar, resultaron suficientes para dar inicio formal a la investigación penal.

En ese marco, el magistrado encuadró provisoriamente la conducta en el delito de defraudación mediante el uso de tarjeta de débito sustraída, en calidad de autor, conforme a lo establecido en los artículos 173 inciso 15 y 45 del Código Penal. Se trata de una figura penal que contempla penas para quienes, mediante el uso indebido de medios electrónicos de pago, provocan un perjuicio patrimonial a terceros.

Tarjeta de débito Banco Nación.jpg El hombre utilizó una tarjeta de débito que no era de su propiedad y que había sido robada en el transporte público.

Medidas cautelares y avance de la causa

Como parte de la resolución, se dispuso la apertura de la investigación penal preparatoria por un plazo de cuatro meses, período en el que la Fiscalía deberá profundizar la recolección de pruebas y definir el rumbo del caso. En paralelo, se establecieron medidas cautelares para el imputado, orientadas a garantizar su sujeción al proceso.

Entre las obligaciones impuestas, se ordenó que el acusado fije y mantenga un domicilio, comparezca a todas las citaciones judiciales y se abstenga de acercarse a menos de 50 metros del comercio donde ocurrieron los hechos, así como de los empleados que prestan servicio en el lugar. Estas restricciones regirán durante todo el período de investigación.

Finalmente, el juez advirtió que el incumplimiento de cualquiera de estas medidas podría derivar en la solicitud de medidas más severas por parte de la Fiscalía, lo que podría implicar restricciones adicionales a su libertad.