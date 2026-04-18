Le robaron la guitarra y celulares a un profesor tras golpearlo: hay detenidos

Golpearon a un docente de música mientras esperaba el colectivo y le robaron sus pertenencias. El hecho ocurrió en la madrugada.

Detuvieron a dos sujetos por robo en Bariloche tras golpear a la víctima y sustraerle sus pertenencias.

Un nuevo hecho de inseguridad generó preocupación en San Carlos de Bariloche durante la madrugada de este sábado, cuando un profesor de música fue brutalmente agredido mientras esperaba el colectivo. Los delincuentes le sustrajeron sus pertenencias personales tras golpearlo.

Según informó la Policía de Río Negro , el episodio ocurrió en la intersección de las calles Elordi y Anasagasti , en una zona transitada de la ciudad. Allí, la víctima fue interceptada por dos delincuentes que actuaron con violencia: lo golpearon para reducirlo y le sustrajeron su instrumento y otros elementos personales.

Entre los objetos robados se encontraban teléfonos celulares y una guitarra con su respectivo estuche, un elemento de alto valor tanto económico como simbólico para el docente, cuando fue sorprendido por los atacantes.

Policia Bariloche El robo ocurrió mientras el profesor esperaba el colectivo. (Foto: archivo)

Rápido accionar policial y detenciones

El hecho fue advertido a través del Centro de Monitoreo, que dio aviso inmediato a la Policía tras detectar la situación. A partir de ese alerta, efectivos de la Comisaría Segunda desplegaron un operativo en la zona para dar con los autores.

Los sospechosos intentaron escapar a pie, pero fueron rápidamente individualizados por una patrulla en la intersección de Padre Guillelmo y Sarmiento. Allí, los uniformados lograron interceptarlos y proceder a su detención.

Durante el procedimiento, los efectivos constataron que los detenidos tenían en su poder los objetos denunciados como sustraídos por la víctima, lo que permitió esclarecer el hecho en cuestión de minutos.

Por su parte, el profesor agredido fue trasladado para recibir asistencia médica, donde se le realizaron estudios para constatar las lesiones provocadas durante el ataque. Si bien no trascendió la gravedad de las heridas.

Los dos hombres quedaron detenidos y a disposición de la Justicia, imputados en una causa por robo.

policía bariloche Los hombres fueron detenidos y dispuestos a la Justicia. (Foto: archivo)

Intento de delito frustrado en Luis Beltrán

En paralelo, otro procedimiento policial se desarrolló este viernes en la localidad de Luis Beltrán, donde la rápida intervención de efectivos evitó que se concretara la venta de un elemento robado.

El hecho se registró minutos después de las 17:30, cuando un llamado anónimo alertó a la Comisaría 19° sobre la presencia de dos individuos que intentaban vender un motor en la vía pública, sobre calle Tello.

Ante la denuncia, una patrulla se dirigió al lugar y logró identificar a los sospechosos en inmediaciones de Tello casi Padre Anselmo. Los hombres transportaban un motor cuya procedencia no pudieron justificar, lo que motivó su demora preventiva.

secuestro luis beltran En Luis Beltrán, los uniformados lograron detener a dos hombres y recuperar un motor robado a un vecino.

Mientras avanzaban las averiguaciones, los uniformados entrevistaron a un vecino de la zona, quien confirmó el faltante de un motor trifásico en un galpón de empaque ubicado sobre calle Belgrano. Las características coincidían con el elemento que llevaban los sospechosos.

La situación se tornó aún más tensa cuando, durante el cacheo previo al traslado, uno de los individuos extrajo un cuchillo que llevaba oculto entre sus prendas e intentó agredir al personal policial. Sin embargo, la reacción de los efectivos permitió reducirlo rápidamente sin que se registraran heridos.

Tras el operativo, el fiscal de turno dispuso la detención de ambos sujetos en el marco de una causa por “encubrimiento y atentado a la autoridad”.