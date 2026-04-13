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Quiso escapar en moto y lo atraparon en Cipolletti: el dato que apareció al identificarlo lo complicó

La fuga duró poco. Al ser interceptado, los policías descubrieron que tenía un pedido de captura activo.

El hombre fue detenido tras intentar escapar. Foto: Archivo.

El hombre fue detenido tras intentar escapar. Foto: Archivo.
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