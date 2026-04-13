Quiso escapar en moto y lo atraparon en Cipolletti: el dato que apareció al identificarlo lo complicó
La fuga duró poco. Al ser interceptado, los policías descubrieron que tenía un pedido de captura activo.
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