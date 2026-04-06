Un detalle en la patente lo cambió todo: detectaron en Cipolletti un auto buscado desde 2019
Un operador del 911 detectó en Cipolletti un vehículo con pedido de secuestro desde hace casi siete años. La Policía actuó en minutos.
Lo que parecía una simple tarea de monitoreo terminó con un hallazgo inesperado en Cipolletti. Un operador del sistema 911 RN Emergencias detectó en tiempo real un vehículo estacionado que, a simple vista, no presentaba nada fuera de lo común.
Sin embargo, hubo un detalle que llamó la atención y cambió todo.
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La clave estuvo en la patente
El hecho ocurrió en la esquina de Rivadavia y O’Higgins, en el barrio Arévalo. Allí, el operador decidió verificar la patente del rodado en el sistema informático.
El resultado fue contundente: el vehículo tenía un pedido de secuestro vigente desde 2019, solicitado por la Justicia de Neuquén.
De inmediato, se activó el protocolo y se dio aviso a la Comisaría 4°, con jurisdicción en la zona.
Intervención en minutos
En cuestión de minutos, bicipolicías llegaron al lugar para constatar la información. Luego, un móvil policial avanzó con la identificación del conductor, un hombre de 54 años.
El procedimiento se desarrolló sin incidentes ni resistencia, aunque con sorpresa por parte del involucrado.
Qué había detrás del pedido judicial
Tras el traslado a la unidad policial, se confirmó que no se trataba de un hecho delictivo reciente, sino de un requerimiento judicial vinculado a una deuda prendaria.
Por este motivo, no hubo imputación penal, aunque sí se procedió al secuestro del vehículo y a la notificación correspondiente a la Justicia de Neuquén.
El valor de un detalle
El caso vuelve a poner en evidencia el rol clave de los centros de monitoreo. No se trata solo de observar, sino de detectar, analizar y actuar en el momento justo.
Una decisión tomada en segundos permitió resolver una situación que llevaba casi siete años sin respuesta.
Tecnología y prevención
La articulación entre el sistema de videovigilancia y el accionar policial permitió una intervención rápida y efectiva en las calles de Cipolletti.
Un procedimiento simple en apariencia, pero que demuestra cómo la tecnología puede ser determinante cuando cada eslabón cumple su función.
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