Cipolletti suma cámaras para fotomultas: en qué esquinas hay controles

Ya son 16 las esquinas de Cipolletti en las que se realizan fotomultas. El castigo por la infracción, o frenar en la senda peatonal, ronda los 150 mil pesos.

El Municipio de Cipolletti planea tener en funcionamiento 28 cámaras para hacer fotomultas en el corto plazo, en lugar de las diez iniciales, y ya comenzaron a ampliar la cobertura. Según advirtieron desde el Ejecutivo, ya son 16 las esquinas donde funciona el sistema "foto-rojo".

A través de la secretaría de Fiscalización se informó que las 16 cámaras están colocadas en esquinas estratégicas de la ciudad con el objetivo de sancionar a los vehículos que pasan semáforos en rojo o invaden las sendas peatonales, generando situaciones de extrema peligrosidad para los transeúntes.

Con la implementación de fotomultas " se busca disminuir el índice de accidentes viales ocasionados por dichas infracciones", afirmaron desde el Municipio.

El control con cámaras se implementó en la ciudad en noviembre del 2023. Durante el año 2025 el Municipio labró un total de 20.029 actas, mientras que durante el presente 2026, a la fecha se labraron un total de 3425. Actualmente, según registros del Municipio, las cámaras en los semáforos representan casi el 70 por ciento de las actas de infracción.

multas semáforo fotomultas cipolletti El Municipio sumó cámaras y ya son 16 las esquinas con fotomultas. LM Cipolletti

Si bien el número de infracciones es alto, el nivel de cobro por las sanciones es muy bajo. Se debe, en parte, a que hasta fines de 2025 los infractores no eran notificados en sus domicilios. Eran los propios conductores quienes debían buscar posibles infracciones a través del sitio oficial del Municipio o se sorprendían con las multas pendientes cuando querían hacer un trámite como la renovación del carnet de conducir.

El porcentaje de conductores en infracción que paga la multa ronda el 25%.

Desde el Municipio aseguraron que, en paralelo a la instalación de nuevas cámaras, se modificaría el sistema de notificaciones para que las sanciones por cruzar semáforos en rojo tengan cumplimiento efectivo. En el caso de la búsqueda de infracciones a través del sitio oficial del Municipio, hay que contemplar que entre la falta y la actualización de la web pasan unas 72 horas.

El valor de las multas en Cipolletti se rige por la Sanción Administrativa Municipal, cada unidad equivale al precio de un litro de nafta súper en la estación de servicios del Automóvil Club, aunque la actualización no es automática. Actualmente, el Juzgado de Faltas mantiene el valor del SAM en 1400 pesos. La multa por cruzar en rojo el semáforo es de hasta 100 SAM, por lo que los infractores pueden recibir castigos de hasta 140000 pesos.

Las esquinas que hacen fotomultas

Según se detalló desde el Municipio, la ubicación de las cámaras foto rojo es la siguiente:

Fernández Oro y España.

Toschi y General Paz.

Belgrano y Fernández Oro.

Bolivia y Primeros Pobladores.

Kennedy y Roca.

Mengelle y Santa Cruz.

Toschi y Los Coihues.

Perón y Alem.

Italia y Roca.

Perón y Capitán Gomez.

Saenz Peña y 9 de Julio.

Mengelle y Fernández Oro.

Mariano Moreno y Ceferino Namuncurá.

Tucumán y Mariano Moreno.

Roca y Villegas.

Alem y 25 de Mayo.

Diego Zuñiga, secretario de Fiscalización, destacó que "una de las infracciones que se repite con mayor frecuencia en la ciudad, es la de cruzar semáforos en rojo", lo que genera gran preocupación por las peligrosas consecuencias que acarrea, por ello se continúa con la ampliación del sistema de fotomultas y se sumarán nuevos puntos.